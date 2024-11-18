Русская тройка. Документальный фильм (1979)
Документальный фильм о знаменитых русских тройках, которыми издавна гордятся в России и восхищаются во всем мире.
Кировское телевидение, 1979 г.
Автор сценария – Э. Родневский
Режиссер – М. Дохматская
Оператор – В. Якушевич
#РусскаяТройка #ДокументальныйФильм
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