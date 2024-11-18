Рожденная в борьбе. Документальный фильм (1967)
Фильм, снятый в год 50-летия октябрьской революции, рассказывает об истории Коммунистической партии Советского Союза. В фильме использованы архивные киноматериалы, фрагменты документальных и художественных фильмов.
#ДокументальныйФильм
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1967
Автор сценария – А.Тольский
Режиссер – В.Иванов
Оператор – М.Посельский
#гостелерадиофонд #7Ноября
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1