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Рожденная в борьбе. Документальный фильм (1967)

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Фильм, снятый в год 50-летия октябрьской революции, рассказывает об истории Коммунистической партии Советского Союза. В фильме использованы архивные киноматериалы, фрагменты документальных и художественных фильмов.

#ДокументальныйФильм
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1967

Автор сценария – А.Тольский
Режиссер – В.Иванов
Оператор – М.Посельский

#гостелерадиофонд #7Ноября

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5pCbC5kpYWM
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