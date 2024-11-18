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О ракетных ударах западными ракетами по России

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О ракетных ударах западными ракетами по России

1. Как писал еще в начале СВО, ремейка Карибского кризиса нам не избежать.
2. Также с начала войны писал и пишу – все что лежит ниже порога применения ядерного оружия может и будет применено на Украине.
3. Поджигатели войны так просто не смиряться со своим поражением. Как в войне на Украине, так и на недавних выборах в США.

Так что ничего неожиданного не происходит.
Было бы удивительно, если бы до конца войны этого бы не произошло.
Просто ждем, в чем будут заключаться ответные меры. И изучаем меры гражданской обороны. У нас в Севастополе крылатые и баллистические ракеты прилетали уже не раз.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9502295.html
Метки: война на украине, нато, ракеты, Россия, США, Украина, ядерная война
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