Катынь 13. Мадам Эйдельман. Часть 2
#плохойсигнал 13-й выпуск Катынского подкаста. Продолжаем обзор феерического ролика Тамары Натановны Эйдельман о Катынском расстреле. Мадам утверждает, что кто-то кому-то хочет "стереть память". Не позволим!
Все выпуски в аудио-формате https://badsignal.mave.digital/
Весь Катынский подкаст на YouTube • Катынь. Волки, цепи, стрельба и манёвры
Посмотреть расшифровку с указанием источников информации или поддержать автора вы можете на Boosty https://boosty.to/badsignal
00:00:00 Вступление
00:01:19 Вместе с британцами
00:10:53 Они убежали в Маньчжурию. Опять
00:19:10 Мерзкая игра НКВД
00:24:09 Жуков и Катынь
00:27:42 Омерзительный спектакль Сталина
00:29:41 Пропавшие дипломаты
00:36:07 Проклятая страна!
00:39:24 Откопанные документы
00:44:34 Количество трупов
00:48:36 Варшавское восстание
00:51:25 Состав комиссии Бурденко
00:56:47 Глупая дочь посла
00:59:06 Коробки с доказательствами
01:01:32 Гибель Мартини
01:03:26 Враньё про Нюрнберг
01:05:42 Гибель Зори
01:10:22 О комиссии Мэддена
01:15:40 Главный свидетель Свяневич
01:17:27 Гречка вместо селёдки
01:19:24 Катынь-Хатынь
01:21:30 Заметают-покрывают
01:23:53 Ссылка на Лебедеву
01:26:36 Путин с Медведевым и снятие флага
01:30:27 Завершение