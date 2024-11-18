Репортёр ВГТРК Александр Сладков @Sladkov_plus



Итак, удар американскими ракетами по России, по данным The New York Times, одобрен. Что дальше?



Как ни странно, я вижу в этом одобрении явный признак окончания американской поддержки Украины. Сейчас поясню.



Задача Байдена и иже с ним — напоследок утопить Украину в крови, чтоб пропасть между готовящимися к переговорам сторонами стала ещё шире. Чтоб Трампу было тяжелее прекратить войну при помощи диалога.



Англия и Франция тут же подключились, по данным Le Figaro, и дали добро на применение своих ракет. Лондон сделал это сознательно, а вот Париж… А Париж, возможно, вынужден следовать ранее достигнутому по этому поводу соглашению с Вашингтоном. Таким образом, три страны НАТО, используя украинскую прокси-армию, намерены ударить по России.



Куда будут бить? Если бы решение в таком серьёзном деле принимала Украина, то удары были бы нанесены по нашим энергетическим объектам в попытке взять реванш за нанесённый нами накануне самый массированный ракетный удар. Но Киев не управляет этими ракетами.



Поэтому я предполагаю, что удары будут наноситься по военным объектам России (склады боеприпасов, аэродромы и штабы военных округов и армий). Впрочем, по логике Байдена и его команды, жаждущих русской крови, удар может быть нанесён тупо по нашим городам для достижения большого количества мирных жертв.



Байден цинично мстит Трампу за проигрыш своей партии на недавних выборах, кланы, стоящие за демократами, бьют в спину кланам, стоящим за республиканцами. Я так думаю. Возможно, всё тоньше и вообще не так, но такое понимание лежит на поверхности.



А что Украина? А Украина между молотом и наковальней. Зеленский же просил разрешить ему бить ракетами? Не разрешали, потому что зачем это демократам, они привычно жонглировали возможностями Украины в этой ситуации. А раз победил Трамп — вот вам, мучайтесь!



Будь люди в Киеве поумнее, они смогли бы сманеврировать. Встал бы Зеленский перед камерой и вдруг бы заявил: «А мы не хотим бить натовскими ракетами по России. И этот наш жест прошу расценить как подтверждение искреннего желания мира». Но, по-моему, такие фразы не из этой оперы.



Если разрешение на применение ракет Украиной действительно получено, ВСУ их обязательно применят.



Естественно, никакого поворота в ситуации в зоне проведения СВО это не вызовет, как и применение Javelin, Bayraktar, системы Patriot, Leopard и Abrams, и даже F-16.



Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.



Специально для RT

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. По данным NYT, одобрено применение американских ракет против России через Украину.

2. Великобритания и Франция также дали согласие на применение своих ракет.

3. По мнению автора, это решение связано с:

– Желанием администрации Байдена осложнить будущие переговоры

– Противостоянием демократов и республиканцев в США

– Реакцией на победу Трампа на недавних выборах

4. Предполагаемые цели ударов:

– Военные объекты (склады, аэродромы, штабы)

– Возможно, гражданские объекты

5. Украина рассматривается как "прокси-армия" НАТО и находится "между молотом и наковальней".

6. Автор считает, что Украина обязательно применит ракеты, если получит разрешение.

Вывод:

Автор представляет ситуацию как политическую игру США и НАТО, где Украина является инструментом в противостоянии между американскими политическими силами. При этом он подчеркивает, что применение нового вооружения, как и предыдущих западных систем, не приведет к существенным изменениям в ходе конфликта.