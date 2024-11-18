Байден цинично мстит Трампу за проигрыш своей партии на недавних выборах
Репортёр ВГТРК Александр Сладков @Sladkov_plus
Итак, удар американскими ракетами по России, по данным The New York Times, одобрен. Что дальше?
Как ни странно, я вижу в этом одобрении явный признак окончания американской поддержки Украины. Сейчас поясню.
Задача Байдена и иже с ним — напоследок утопить Украину в крови, чтоб пропасть между готовящимися к переговорам сторонами стала ещё шире. Чтоб Трампу было тяжелее прекратить войну при помощи диалога.
Англия и Франция тут же подключились, по данным Le Figaro, и дали добро на применение своих ракет. Лондон сделал это сознательно, а вот Париж… А Париж, возможно, вынужден следовать ранее достигнутому по этому поводу соглашению с Вашингтоном. Таким образом, три страны НАТО, используя украинскую прокси-армию, намерены ударить по России.
Куда будут бить? Если бы решение в таком серьёзном деле принимала Украина, то удары были бы нанесены по нашим энергетическим объектам в попытке взять реванш за нанесённый нами накануне самый массированный ракетный удар. Но Киев не управляет этими ракетами.
Поэтому я предполагаю, что удары будут наноситься по военным объектам России (склады боеприпасов, аэродромы и штабы военных округов и армий). Впрочем, по логике Байдена и его команды, жаждущих русской крови, удар может быть нанесён тупо по нашим городам для достижения большого количества мирных жертв.
Байден цинично мстит Трампу за проигрыш своей партии на недавних выборах, кланы, стоящие за демократами, бьют в спину кланам, стоящим за республиканцами. Я так думаю. Возможно, всё тоньше и вообще не так, но такое понимание лежит на поверхности.
А что Украина? А Украина между молотом и наковальней. Зеленский же просил разрешить ему бить ракетами? Не разрешали, потому что зачем это демократам, они привычно жонглировали возможностями Украины в этой ситуации. А раз победил Трамп — вот вам, мучайтесь!
Будь люди в Киеве поумнее, они смогли бы сманеврировать. Встал бы Зеленский перед камерой и вдруг бы заявил: «А мы не хотим бить натовскими ракетами по России. И этот наш жест прошу расценить как подтверждение искреннего желания мира». Но, по-моему, такие фразы не из этой оперы.
Если разрешение на применение ракет Украиной действительно получено, ВСУ их обязательно применят.
Естественно, никакого поворота в ситуации в зоне проведения СВО это не вызовет, как и применение Javelin, Bayraktar, системы Patriot, Leopard и Abrams, и даже F-16.
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
Специально для RT
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. По данным NYT, одобрено применение американских ракет против России через Украину.
2. Великобритания и Франция также дали согласие на применение своих ракет.
3. По мнению автора, это решение связано с:
– Желанием администрации Байдена осложнить будущие переговоры
– Противостоянием демократов и республиканцев в США
– Реакцией на победу Трампа на недавних выборах
4. Предполагаемые цели ударов:
– Военные объекты (склады, аэродромы, штабы)
– Возможно, гражданские объекты
5. Украина рассматривается как "прокси-армия" НАТО и находится "между молотом и наковальней".
6. Автор считает, что Украина обязательно применит ракеты, если получит разрешение.
Вывод:
Автор представляет ситуацию как политическую игру США и НАТО, где Украина является инструментом в противостоянии между американскими политическими силами. При этом он подчеркивает, что применение нового вооружения, как и предыдущих западных систем, не приведет к существенным изменениям в ходе конфликта.
зачем-то разгоняют тему .что дед дал добро на Атамакс -а что их не было раньше..Кто такой Сладков?чьи деньги отрабатывает -не Царьграда ли..Зачем повышают уровень патриотизма -накануне чего..Раз Сми завалены этим инфо -значит врут..Умная мысля приходит опосля -подумала и не стану верить в этот блеф.который называют именем байдена.Готовьтесь к отдыху на Н.Г господа .ну хотя бы на красную рыбку к столу хватит же.Этот ажиотаж уверена выгоден и нам и им-потому и полился из сМИ.
Вот например министр энергетики Украины заявил .что при -5 зимой им хватит своей энергии для отопления.в минус 25 будут пробемы.так у нас зим таких нету.Все победные реляции с двухстрон нужно делить на 2 .как мин -ибо пишущие гребут млны .а юрики из сум еще и предатели бвышие и настоящие.
Пусть торгуются евреи всех государств -раз деньги у них-их головняк..а мы будем собирать праздничный стол или кому-то повезет улететь в Грузию и лучшев абхазию-там проще и дешевле и море.Нет суеты б/ла с деньжищами -им деревня дубАи и красная поляна.В РБ можно в сосновный бор с баней.минску напр.по карману..
п.с.Увидите,ответ Чемберлена не состоится ,а вот удары рф по их пока активам 0возможен.