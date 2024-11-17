В предыдущей статье я писал о том, как после октябрьской революции 1917 года большевики методом проб и ошибок выстраивали денежно-кредитную систему (ДКС) советского государства. Примерно полтора десятилетия (1917-1932 гг.) страна шла к той модели ДКС, которая, наконец, сложилась в начале 1930-х годов. Получилась такая конструкция ДКС,которая позволила провести индустриализацию экономики, выстоять и победить во второй мировой войне, восстановить послевоенную экономику и далее строить социализм. Чтобы глубоко разобраться в том, что собой представлял Госбанк СССР в период 1932-1991 гг., надо понимать, как была устроена экономика и ДКС Советского Союза.

Ещё до революции, а потом в ходе созидания нового общества идеологи советского строя разрабатывали теоретические принципы построения и функционирования денежно-кредитной системы (ДКС) советской экономики. Вот набор таких принципов, которые позволяют понять специфику работы Центрального банка Советского Союза:

1)государственная монополия в банковском деле;

2)государственная монополия в сфере денежной эмиссии;

3)высокая централизация управления ДКС;

4) подчинение ДКС решению задач социально-экономического развития СССР, определяемых пятилетними планами, и задачам построения нового общества;

5)планирование денежного обращения;

6)контрольная функция ДКС; постоянный контроль со стороны банков за текущей финансово-экономической деятельностью предприятий (соблюдение платежной дисциплины, эффективность использования основного и оборотного капитала, обоснованность кредитных заявок, контроль исполнения кредитных договоров и др.);

7)государственная валютная монополия;

8) использование особых методов поддержания покупательной способности денежной единицы (рубля), обеспеченность денежной эмиссии;

9) наращивание государственного золотого запаса как стратегического ресурса; при этом независимость внутреннего денежного обращения от золотого запаса;

10) опора на внутренние источники финансирования и кредитования народного хозяйства (сбережения населения, внутренние займы и т.д.);

11) двухконтурная система денежного обращения.

Подробнее об этих принципах ДКС и их применении в государственном управлении СССР можно узнать из моей книги: Катасонов В. Экономика Сталина (М.: Институт русской цивилизации, 2016).

Ещё раз повторю, что в результате денежно-кредитной реформы 1930-32 гг. деятельность Госбанка окончательно утратила коммерческий характер, он стал важным инструментом планового управления народным хозяйством и индустриализации страны. Денежная эмиссия и кредитование Госбанком осуществлялась на основе директивных планов, разработка которых велась в Госплане и которые доводились до Наркомата (Министерства) финансов. А оно, в свою очередь, доводило эмиссионные и кредитные планы до Госбанка.

В предыдущей статье я писал, что Госбанк СССР в 1925 году стал полным монополистом в деле эмиссии наличных денег. А после реформы 1930-32 гг. он также стал монополистом в деле эмиссии безналичных денег. Теперь он единолично управлял контурами и наличного, и безналичного денежного обращения. К этому времени коммерческие банки, которые в некоторых объемах занимались эмиссией безналичных кредитных денег, уже были ликвидированы. Осталось несколько специальных банков, которые занимались долгосрочным кредитованием предприятий. Их ресурсная база формировалась преимущественно за счет государственного бюджета.

Государственный банк СССР приобрел статус монополиста в области краткосрочного кредитования, он также стал единым расчётным центром, который обслуживал и предприятия, и государственный бюджет, и специальные государственные банки. Все «горизонтальные» расчеты между предприятиями, в обход Госбанка были запрещены. В первую очередь был запрещён коммерческий кредит, который широко использовался в период НЭПа. Кредитные ресурсы, которые поступали в виде безналичных средств на счета предприятий, имели своим источником средства государственного бюджета и те временно свободные средства, которые предприятия размещали на счетах Государственного банка. Если этих двух источников не хватало, тогда Государственный банк прибегал к эмиссии дополнительной массы денег.

За 1931-1935 гг. в результате эмиссии прирост безналичной денежной массы Государственного банка составил 5,2 млрд. руб., ее объем увеличился в 2,25 раза. Возьмем в качестве примера 1938 год. Кредитные вложения Госбанка СССР в народное хозяйство на 1 января указанного года составили 40,7 млрд. руб. Эти вложения на 14,5 млрд. руб. (35,3%) покрывались привлеченными средствами хозяйства на счетах в банке, на 12,8 млрд. руб. (31,2%) — средствами бюджета. А 13,6 млрд. руб. было покрыто за счет эмиссии (получается 1/3 всех кредитных вложений Госбанка). Учитывая, что Государственный банк был фактически подразделением Наркомата финансов, дополнительную эмиссию денег можно рассматривать как средство покрытия дефицита государственного бюджета. Остается дискуссионным вопрос о том, была ли эта эмиссия «покрытой» или «непокрытой». Новые кредиты Госбанка выдавались под конкретные проекты, отдача от которых ожидалась в будущих периодах. Некую аналогию можно найти в сегодняшней схеме так называемого «проектного финансирования» (кредит под обеспечение не имущества, а проекта, который может генерировать денежные доходы в будущем); в условиях «рыночной экономики» такая схема считается крайне рисковой. В «сталинской экономике» не раз случались сбои в сдаче проектов и возврате средств по кредитам. Но такие сбои не приводили к дефолтам ни предприятия, ни государство. Они быстро купировались с помощью маневрирования финансовыми средствами государства («кредитора последней инстанции»). Безналичная эмиссия Государственного банка осуществлялась на основе кредитного плана страны, который увязывался с общим народнохозяйственным планом страны и бюджетом государства.

Несколько слов о налично-денежной эмиссии Госбанка. С начала 1930-х годов Госбанк СССР начал составление кассовых планов в увязке с балансами денежных доходов и денежных расходов населения и кассовыми планами предприятий. Планирование денежного обращения перестало ограничиваться общим определением количества денег в обращении и его косвенным регулированием. Оно стало прямым и охватывало основные потоки налично-денежного оборота для того, чтобы в экономике и социально сфере не возникало «узких мест».

Напомню, что с момента учреждения Госбанка в 1921 году он находился под финансовым ведомством, фактически был его подразделением. Лишь в 1938 г. статус Госбанка был повышен. Он стал самостоятельным ведомством, подчиненным непосредственно Совмину СССР, а на должность председателя правления Госбанка был назначен Н. Булганин, член ЦК ВКП (б) и по совместительству заместитель председателя Совмина СССР. Правда, в 1946 – 1954 гг. Госбанк опять был переведен в подчинение Минфина. Но, начиная с 1954 г. до конца своего существования Госбанк опять находился в статусе полноправного ведомства, приравненного к министерству. Итого примерно 25 лет Госбанк находился под финансовым ведомством, примерно 45 лет – под правительством (Советом министров).

В 1940-1941 гг. в СССР готовилась очередная кредитная реформа. Правда, она не предусматривала никаких институциональных изменений, предназначалась для совершенствования и расширения масштабов кредитования народного хозяйства в рамках действующих банковских учреждений. Реформа не состоялась в связи с началом Великой отечественной войны. В период 1932-1988 гг. происходили лишь некоторые корректировки в части набора институтов банковского сектора СССР, их функций и полномочий. Но все они непременно были государственными. Государственный банк расширял сеть своих территориальных учреждений и расчетно-кассовых центров.

Наблюдалось усиление централизации управления ДКС в Государственном банке. Может быть, последний акт централизации произошел в 1959-60 гг., когда была проведена некоторая реорганизация кредитной системы страны. В апреле 1959 г. Госбанку была передана часть операций Сельхозбанка, Цекомбанка и местных коммунальных банков (все указанные банки были упразднены). Госбанк взял на себя финансирование и кредитование сельского и лесного хозяйства, потребительской кооперации, а также банковское обслуживание населения, которое ранее осуществляли коммунальные банки.

С ликвидацией кассового хозяйства местных коммунальных банков Госбанк превратился в единый кассовый центр страны. Существовавшие до этого межбанковские расчеты были заменены внутрибанковскими (внутри Госбанка). Структура Госбанка в это время получила логическое завершение. Дело в том, что в системе Госбанка имелись республиканские конторы во всех союзных республиках за исключением РСФСР. В 1959 г., наконец, появилась Российская республиканская контора Госбанка. C 1960 г. Госбанк начал составлять планы кредитования долгосрочных вложений. В 1962 г. Государственному банку были переданы сберегательные кассы, которые до этого находились в ведении Минфина СССР.

Из банков долгосрочных вложений остался лишь Промбанк (часть функций упраздненных банков были переданы и ему). Он был реорганизован во Всесоюзный банк финансирования капитальных вложений и стал называться Стройбанком. Обслуживал капитальное строительство во всех отраслях народного хозяйства. При этом банк был переведен из-под Минфина СССР под непосредственное кураторство правительства. Стройбанк имел более низкий статус, чем Госбанк. Если председатель Госбанка был членом Совета министров СССР, то председатель Стройбанка не был.

Следует отметить, что не всегда можно было точно определить разграничение прав и обязанностей Госбанка и Стройбанка. Существовало некоторое дублирование, в некоторых случаях наблюдалось стремление переложить часть функций на своего напарника. Госбанк имел более разветвленную филиальную сеть, чем Стройбанк, в силу чего кредитование и финансирование некоторых предприятий и объектов вынужден был брать на себя Госбанк. В 1980-е гг. появились мнения, что необходимо далее продолжить централизацию банковской сферы, присоединив Стройбанк к Госбанку. А в рамках единого банка («мегабанка») углубить специализацию отдельных подразделений и продолжить расширение филиальной сети. Впрочем, эти планы были забыты, поскольку началась «перестройка».

Был ещё третий государственный банк – Банк для внешней торговли (Внешторгбанк), который занимался кредитованием внешней торговли, международными расчетами, а также операциями с иностранной валютой, золотом и другими драгоценными металлами. Внешторгбанк был призван обеспечивать государственную валютную монополию, начало которой положил Декрет СНК РСФСР от 22 апреля 1918 г. «О национализации внешней торговли». Формально Внешторгбанк везде именовался как «акционерный банк». Но фактически единственным его акционером был Госбанк СССР. Поэтому Внешторгбанк воспринимали как структурное подразделение Госбанка. Руководитель Внешторгбанка одновременно был заместителем председателя Госбанка.

Государственная монополия и централизация управления ДКС начала размываться в ходе «перестройки» под видом реорганизации банковской системы. На первом этапе (1987г.) реорганизации была создана новая структура государственных банков. Центральное место в системе по-прежнему занимал Госбанк СССР. Предполагалось отделить эмиссионную функцию от функции кредитования хозяйства. Функции кредитования предприятий и организаций были переданы ряду специализированных банков: Промышленно-строительному банку (Промстройбанк), Агропромышленному банку (Агропромбанк), Банку жилищно-коммунального хозяйства и социального развития (Жилсоцбанк), Банку трудовых сбережений и кредитования населения (Сбербанк), Банку внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).

Промстройбанк был создан на базе Стройбанка, а Внешэкономбанк – на базе Внешторгбанка. Было немало противников подобного рода реорганизации, которые предупреждали, что она создаст серьезные издержки для экономики. Было немало коллизий в связи с тем, что у ряда специализированных банков не было необходимой материально-технической и кадровой базы на местах. Шел передел филиальной сети в первую очередь сети Госбанка и в какой-то степени — Промстройбанка. Пришлось вернуться к системе межбанковских расчетов. Резко возросли издержки денежного обращения и денежных расчетов, стал расти банковский аппарат, общие расходы на заработную плату. Госбанк стал заниматься только распределением ресурсов на верхнем уровне, не имея возможности воздействовать на выполнение кредитных планов.

В 1988-1989 гг. был приняты законы, разрешившие создавать кооперативные и частные коммерческие банки. Правительство заявило, что в стране создается двухярусная банковская система. В 1988-1989 гг. в Советском Союзе были зарегистрировано 150 кооперативных и коммерческих банка. Уставные капиталы этих банков были сформированы в основном за счет средств промышленных предприятий, получивших большие «рыночные» свободы в части распоряжения своими денежными фондами. Несколько специализированных государственных банков (самый крупный из них – Промстройбанк) были акционированы и приватизированы, многие их филиалы превратились в самостоятельные коммерческие банки. На 1 января 1992 г. в стране действовало 1414 коммерческих банков, из которых 767 были созданы на базе бывших специализированных банков и 646 образованы вновь.

Централизация управления ДКС была окончательно разрушена в 1990 г., когда в РСФСР был создан самостоятельный Государственный банк. На территории РСФСР возникло «двоевластие», которое закончилось лишь в 1992 г. После развала СССР Государственный банк СССР был упразднен, а Государственный банк РСФСР вскоре был преобразован в Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Источник

Валентин Катасонов

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. После реформы 1930-32 гг. Госбанк СССР стал:

- Монополистом в эмиссии как наличных, так и безналичных денег

- Единым расчётным центром для предприятий и госбюджета

- Монополистом в области краткосрочного кредитования

- Важным инструментом планового управления экономикой

2. Основные принципы работы ДКС СССР:

- Государственная монополия в банковском деле и денежной эмиссии

- Высокая централизация управления

- Подчинение задачам пятилетних планов

- Планирование денежного обращения

- Контроль за финансовой деятельностью предприятий

- Государственная валютная монополия

3. Административное подчинение Госбанка менялось:

- 1921-1938 – под финансовым ведомством

- 1938-1946 – под Совмином СССР

- 1946-1954 – снова под Минфином

- 1954-1991 – под Совмином СССР

4. В 1959-60 гг. произошла дальнейшая централизация:

- Упразднение ряда специальных банков

- Передача их функций Госбанку

- Создание единого кассового центра страны

5. Разрушение системы в период перестройки:

- 1987 – создание специализированных госбанков

- 1988-1989 – разрешение создавать коммерческие банки

- 1990 – создание независимого Госбанка РСФСР

- 1992 – окончательное упразднение Госбанка СССР

Вывод: История Госбанка СССР 1932-1991 гг. демонстрирует эволюцию от высокоцентрализованной монопольной системы, эффективно обслуживавшей плановую экономику, к её постепенному размыванию и разрушению в период перестройки. Система показала свою работоспособность в период индустриализации, войны и послевоенного восстановления, но не смогла адаптироваться к рыночным преобразованиям конца 1980-х годов, что привело к её замене на двухуровневую банковскую систему современного типа.

Система Госбанка СССР была уникальным историческим опытом создания полностью централизованной банковской системы, подчинённой целям государственного планирования и развития экономики.