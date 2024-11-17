Тысячи труб (1968)
Концерт органной и хоральной музыки Иоганна Пахельбеля, Джироламо Фрескобальди, Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении органистов Исайи Браудо, Анастасии Браудо (Тищенко), Нины Зуйковой, певицы Киры Изотовой, В.Плакидина, Тамары Чореф и Камерного ансамбля Ленинградской государственной консерватории.
Ленинградская студия телевидения 1968
Автор сценария – Виктор Окунцов
Режиссер – Георгий Коновалов
#орган #ФильмКонцерт
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1