Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 17 ноября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й, 61-й механизированных, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зелёный Шлях, Лебедевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Погребки, Свердликово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.
▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Заолешенка, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Орловка, Плёхово, Русское Поречное, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Водолаги и Журавка в Сумской области.
▫️ За сутки потери ВСУ составили 320 военнослужащих, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 33250 военнослужащих, 213 танков, 137 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1171 боевую бронированную машину, 954 автомобиля, 285 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 66 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России