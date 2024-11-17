▫️ Сегодня утром Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения. Все спланированные цели поражены.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Охримовка, Одноробовка, Алисовка и Волчанск Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й, 66-й, 116-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 114-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Подолы, Петропавловка, Берестовое, Староверовка, Богуславка, Прокоповка Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, Ивановка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Отражены шесть контратак формирований 77-й аэромобильной, 28-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял свыше 470 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину «Козак», четыре пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Уничтожены два склада с боеприпасами.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й, 43-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Орехово-Василевка, Дроновка, Звановка, Закотное, Курахово, Ильичовка и Северск Донецкой Народной Республики.

Отражены шесть контратак штурмовых групп 46-й и 77-й аэромобильных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 520 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус», а также три склада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й, 117-й механизированных, 68-й пехотной бригад ВСУ, 109-й, 118-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Дружба, Дзержинск, Даченское, Димитров, Миролюбовка и Сухой Яр Донецкой Народной Республики.

Отражены девять контратак формирований 151-й механизированной, 68-й, 152-й егерских бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Противник потерял до 345 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины «Козак» и «MaxxPro» производства США, четыре автомобиля и 152 мм гаубицу «Мста-Б».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в губину обороны противника, нанесли поражение формированиям 120-й, 123-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.

Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина HMMWV производства США, восемь автомобилей и 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 41-й пехотной, 110-й механизированной бригад ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Нестерянка Запорожской области, Янтарное, Ольговка и Казацкое Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад безэкипажных катеров.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи, энгергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36068 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19361 танк и другие боевые бронированные машины, 1489 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18035 орудий полевой артиллерии и минометов, 28465 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России