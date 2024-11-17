Доклад Александра Евгеньевича Усанина на конференции «Строим новое будущее!» 15 ноября 2024 г., Москва12+Помощь автору в создании видео: https://mir-dobra.ru/product/usanin/

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!

Наш сайт: ВозрождениеЗемли.РФ

Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово.

https://mir-dobra.ru/product/vozrozhd…

Банковские реквизиты:

Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")

Юридический адрес организации

127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,

ИНН 9707032980,

КПП 770701001,

ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,

Расчетный счет 40703810100000742881,

Банк АО «ТБанк»,

ИНН банка 7710140679,

БИК банка 044525974,

Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,

Юридический адрес банка

127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

Назначение платежа: «На уставную деятельность»

Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com

Youtube-канал: https://www.youtube.com/@AlexanderUsanin

Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin

Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty

VK: https://vk.com/public48748517

Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario

Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin

Делитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ!

? ПОДПИШИТЕСЬ на канал

? ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск

✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях.

МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

#ценностижизни #осознание #Усанин #социализм

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. О роли России:

- Русская идея всегда наднациональная, направленная на благо всего человечества

- Россию сравнивают с "иммунной системой" планеты

2. О социализме и коммунизме:

- Материально-техническая база для коммунизма уже создана

- Наблюдается перепроизводство товаров

3. Об экологических проблемах:

- Планета страдает от избытка мусора

- Происходит масштабное опустынивание земель

- Ежегодно теряется около 75 миллиардов тонн плодородной почвы

- При текущих темпах через 60 лет может не остаться плодородных земель

4. О современном производстве:

- Существует система намеренного устаревания товаров

- Срок службы техники искусственно сокращается

- Современные технологии позволяют людям работать значительно меньше

5. О сельском хозяйстве:

- Химизация убивает почвенные организмы

- В здоровой почве должно быть 30-32 тонны живых организмов

- 71% современных болезней связан с недостатком питательных веществ в продуктах

Выводы:

Лекция представляет критический взгляд на современную систему производства и потребления, предлагая альтернативный путь развития через:

1. Возврат к производству долговечных товаров

2. Отказ от химического земледелия

3. Восстановление почв

4. Переход к более рациональному использованию рабочего времени

5. Развитие экологичного сельского хозяйства

Автор видит особую роль России в реализации этих изменений и считает, что эти меры помогут решить глобальные экологические проблемы и предотвратить будущие конфликты за ресурсы.