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Россия – иммунитет планеты!

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Доклад Александра Евгеньевича Усанина на конференции «Строим новое будущее!» 15 ноября 2024 г., Москва
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Помощь автору в создании видео: https://mir-dobra.ru/product/usanin/

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!
Наш сайт: ВозрождениеЗемли.РФ

Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово.
https://mir-dobra.ru/product/vozrozhd…
Банковские реквизиты:

Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")

Юридический адрес организации
127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,
ИНН 9707032980,
КПП 770701001,
ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,
Расчетный счет 40703810100000742881,
Банк АО «ТБанк»,
ИНН банка 7710140679,
БИК банка 044525974,
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,
Юридический адрес банка
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
Назначение платежа: «На уставную деятельность»

Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
Youtube-канал: https://www.youtube.com/@AlexanderUsanin

Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
VK: https://vk.com/public48748517
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#ценностижизни #осознание #Усанин #социализм

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. О роли России:
- Русская идея всегда наднациональная, направленная на благо всего человечества
- Россию сравнивают с "иммунной системой" планеты

2. О социализме и коммунизме:
- Материально-техническая база для коммунизма уже создана
- Наблюдается перепроизводство товаров

3. Об экологических проблемах:
- Планета страдает от избытка мусора
- Происходит масштабное опустынивание земель
- Ежегодно теряется около 75 миллиардов тонн плодородной почвы
- При текущих темпах через 60 лет может не остаться плодородных земель

4. О современном производстве:
- Существует система намеренного устаревания товаров
- Срок службы техники искусственно сокращается
- Современные технологии позволяют людям работать значительно меньше

5. О сельском хозяйстве:
- Химизация убивает почвенные организмы
- В здоровой почве должно быть 30-32 тонны живых организмов
- 71% современных болезней связан с недостатком питательных веществ в продуктах

Выводы:
Лекция представляет критический взгляд на современную систему производства и потребления, предлагая альтернативный путь развития через:
1. Возврат к производству долговечных товаров
2. Отказ от химического земледелия
3. Восстановление почв
4. Переход к более рациональному использованию рабочего времени
5. Развитие экологичного сельского хозяйства

Автор видит особую роль России в реализации этих изменений и считает, что эти меры помогут решить глобальные экологические проблемы и предотвратить будущие конфликты за ресурсы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ihICjWI7FPQ
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