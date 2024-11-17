Россия – иммунитет планеты!
Доклад Александра Евгеньевича Усанина на конференции «Строим новое будущее!» 15 ноября 2024 г., Москва
12+
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Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.
Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!
Наш сайт: ВозрождениеЗемли.РФ
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Банковские реквизиты:
Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")
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Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».
Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
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#ценностижизни #осознание #Усанин #социализм
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. О роли России:
- Русская идея всегда наднациональная, направленная на благо всего человечества
- Россию сравнивают с "иммунной системой" планеты
2. О социализме и коммунизме:
- Материально-техническая база для коммунизма уже создана
- Наблюдается перепроизводство товаров
3. Об экологических проблемах:
- Планета страдает от избытка мусора
- Происходит масштабное опустынивание земель
- Ежегодно теряется около 75 миллиардов тонн плодородной почвы
- При текущих темпах через 60 лет может не остаться плодородных земель
4. О современном производстве:
- Существует система намеренного устаревания товаров
- Срок службы техники искусственно сокращается
- Современные технологии позволяют людям работать значительно меньше
5. О сельском хозяйстве:
- Химизация убивает почвенные организмы
- В здоровой почве должно быть 30-32 тонны живых организмов
- 71% современных болезней связан с недостатком питательных веществ в продуктах
Выводы:
Лекция представляет критический взгляд на современную систему производства и потребления, предлагая альтернативный путь развития через:
1. Возврат к производству долговечных товаров
2. Отказ от химического земледелия
3. Восстановление почв
4. Переход к более рациональному использованию рабочего времени
5. Развитие экологичного сельского хозяйства
Автор видит особую роль России в реализации этих изменений и считает, что эти меры помогут решить глобальные экологические проблемы и предотвратить будущие конфликты за ресурсы.