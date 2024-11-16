Виртуальная реальность / Оттуда уже не выбраться / Доктор Боровских
Виртуальная реальность становится слишком реалистичной. Разница восприятия настоящего мира и искусственно созданного позволяет человеку не покидать реальности и относиться к компьютерным играм, как к играм или заигрыванием с мечтой об иных мирах. Сам он продолжает жить на белом свете, как настоящий человек, любящий разные игрушки. Но сегодня цифровые технологии способны сделать вымышленную игровую площадку неотличимой от жизни в реальном мире. Они могут сделать ее более привлекательной и увести человека из того мира, в котором он призван жить, чтобы становиться личностью. Берегите своих детей, дорогие сограждане.
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. По сравнению с VR, обычные компьютерные игры и игровые зависимости – "детский сад"
2. Личный опыт докладчика с VR:
- Настолько сильный эффект присутствия, что чуть не упал
- Возможность активных действий в другом мире
- Полная свобода действий без ответственности за них
3. Опасности VR:
- Человек может полностью забыть про реальный мир
- Риск остаться в виртуальной реальности "навсегда"
- Потеря интереса к реальной жизни (образованию, профессии, личностному росту)
- Отсутствие потребности в базовых потребностях (еда, питье, одежда)
- Превращение в "духовно-нравственного инвалида"
4. Докладчик рассматривает VR как:
- "Оружие массового уничтожения"
- Инструмент, который "убивает души детей"
- Способ "исчезнуть из реальности"
5. Рекомендация родителям:
- Не покупать детям VR-устройства
- Уберечь детей от этой технологии
Вывод:
С точки зрения автора (доктора Боровских):
Виртуальная реальность представляет собой беспрецедентную угрозу для общества, особенно для подрастающего поколения. В отличие от обычных компьютерных игр, VR создает настолько убедительную альтернативную реальность, что может полностью поглотить сознание человека, вырвав его из настоящей жизни. Это не просто развлечение – это потенциальное оружие, способное разрушить традиционные ценности, семейные связи и саму структуру общества. Технология представляет особую опасность именно из-за своей привлекательности и доступности – родители сами, не осознавая последствий, могут предоставить детям доступ к этому разрушительному инструменту.
Основные опасения:
1. Полный отрыв от реальности и потеря социальных связей
2. Отказ от традиционных ценностей и жизненных целей
3. Разрушение института семьи (автор упоминает, что "от такого человека никто не родится")
4. Духовно-нравственная деградация молодежи
5. Потеря культурной и национальной идентичности
6. Разрушение традиционных механизмов передачи опыта между поколениями
С этой точки зрения, виртуальная реальность – это не технологический прогресс, а серьезная угроза существованию традиционного общества, требующая немедленного контроля и ограничения, особенно в отношении детей и подростков.
Важно отметить, что эти опасения не беспочвенны, так как:
- Традиционные общества действительно сталкиваются с вызовами цифровой эпохи
- Проблема игровой и интернет-зависимости реальна и документально подтверждена
- Существует риск замены реальных социальных связей виртуальными
- Технологии развиваются быстрее, чем общество успевает адаптироваться к их влиянию
- Отсутствует долгосрочное понимание влияния VR на психику и развитие человека
Сбалансированный вывод с учетом всех аспектов:
Виртуальная реальность представляет собой мощный технологический инструмент, который, как и многие передовые технологии, требует взвешенного подхода к использованию и четкого регулирования.
Риски:
1. Высокая иммерсивность VR действительно может представлять серьезную опасность для несформировавшейся детской психики
2. Существует реальный риск развития зависимости, особенно у подростков и эмоционально неустойчивых людей
3. Без правильного регулирования технология может стать инструментом деструктивного влияния на общество
Положительные аспекты и перспективы:
1. Военно-промышленное применение:
- Удаленное управление боевыми и разведывательными дронами
- Тренировка личного состава в безопасных условиях
- Сохранение жизней военнослужащих при выполнении опасных операций
2. Гражданское применение (для взрослых):
- Профессиональное обучение и тренировки
- Расширение культурного опыта (виртуальные музеи, путешествия)
- Развитие новых форм коммуникации и работы
- Медицинская реабилитация и терапия
Рекомендации:
1. Разработать четкую законодательную базу регулирования VR-технологий:
- Возрастные ограничения (как для вождения автомобиля)
- Требования к контенту
- Ограничения по времени использования
2. Развивать отечественные разработки в сфере VR:
- Для предотвращения технологического отставания
- Для обеспечения информационной безопасности
- Для контроля над контентом
3. Создать систему обучения и сертификации пользователей:
- Базовые знания о безопасном использовании
- Понимание рисков и ограничений
- Навыки "цифровой гигиены"
4. Внедрить медицинский контроль:
- Регулярные проверки психического здоровья пользователей
- Мониторинг влияния на физическое здоровье
- Разработка противопоказаний к использованию
Заключение:
Виртуальная реальность – это технология, которая, подобно автомобилю или сложной технике, требует ответственного подхода и определенной зрелости от пользователя. При правильном регулировании и использовании она может стать мощным инструментом развития общества и технологического прогресса. Однако необходимо серьезно относиться к предостережениям медицинских специалистов, особенно в вопросах защиты детей и подростков от потенциальных рисков. Ключом к успешному внедрению VR является баланс между инновационным развитием и разумными ограничениями, обеспечивающими безопасность пользователей и общества в целом.
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