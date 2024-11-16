Виртуальная реальность становится слишком реалистичной. Разница восприятия настоящего мира и искусственно созданного позволяет человеку не покидать реальности и относиться к компьютерным играм, как к играм или заигрыванием с мечтой об иных мирах. Сам он продолжает жить на белом свете, как настоящий человек, любящий разные игрушки. Но сегодня цифровые технологии способны сделать вымышленную игровую площадку неотличимой от жизни в реальном мире. Они могут сделать ее более привлекательной и увести человека из того мира, в котором он призван жить, чтобы становиться личностью. Берегите своих детей, дорогие сограждане.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. По сравнению с VR, обычные компьютерные игры и игровые зависимости – "детский сад"

2. Личный опыт докладчика с VR:

- Настолько сильный эффект присутствия, что чуть не упал

- Возможность активных действий в другом мире

- Полная свобода действий без ответственности за них

3. Опасности VR:

- Человек может полностью забыть про реальный мир

- Риск остаться в виртуальной реальности "навсегда"

- Потеря интереса к реальной жизни (образованию, профессии, личностному росту)

- Отсутствие потребности в базовых потребностях (еда, питье, одежда)

- Превращение в "духовно-нравственного инвалида"

4. Докладчик рассматривает VR как:

- "Оружие массового уничтожения"

- Инструмент, который "убивает души детей"

- Способ "исчезнуть из реальности"

5. Рекомендация родителям:

- Не покупать детям VR-устройства

- Уберечь детей от этой технологии

Вывод:

С точки зрения автора (доктора Боровских):

Виртуальная реальность представляет собой беспрецедентную угрозу для общества, особенно для подрастающего поколения. В отличие от обычных компьютерных игр, VR создает настолько убедительную альтернативную реальность, что может полностью поглотить сознание человека, вырвав его из настоящей жизни. Это не просто развлечение – это потенциальное оружие, способное разрушить традиционные ценности, семейные связи и саму структуру общества. Технология представляет особую опасность именно из-за своей привлекательности и доступности – родители сами, не осознавая последствий, могут предоставить детям доступ к этому разрушительному инструменту.

Основные опасения:

1. Полный отрыв от реальности и потеря социальных связей

2. Отказ от традиционных ценностей и жизненных целей

3. Разрушение института семьи (автор упоминает, что "от такого человека никто не родится")

4. Духовно-нравственная деградация молодежи

5. Потеря культурной и национальной идентичности

6. Разрушение традиционных механизмов передачи опыта между поколениями

С этой точки зрения, виртуальная реальность – это не технологический прогресс, а серьезная угроза существованию традиционного общества, требующая немедленного контроля и ограничения, особенно в отношении детей и подростков.

Важно отметить, что эти опасения не беспочвенны, так как:

- Традиционные общества действительно сталкиваются с вызовами цифровой эпохи

- Проблема игровой и интернет-зависимости реальна и документально подтверждена

- Существует риск замены реальных социальных связей виртуальными

- Технологии развиваются быстрее, чем общество успевает адаптироваться к их влиянию

- Отсутствует долгосрочное понимание влияния VR на психику и развитие человека

Сбалансированный вывод с учетом всех аспектов:

Виртуальная реальность представляет собой мощный технологический инструмент, который, как и многие передовые технологии, требует взвешенного подхода к использованию и четкого регулирования.

Риски:

1. Высокая иммерсивность VR действительно может представлять серьезную опасность для несформировавшейся детской психики

2. Существует реальный риск развития зависимости, особенно у подростков и эмоционально неустойчивых людей

3. Без правильного регулирования технология может стать инструментом деструктивного влияния на общество

Положительные аспекты и перспективы:

1. Военно-промышленное применение:

- Удаленное управление боевыми и разведывательными дронами

- Тренировка личного состава в безопасных условиях

- Сохранение жизней военнослужащих при выполнении опасных операций

2. Гражданское применение (для взрослых):

- Профессиональное обучение и тренировки

- Расширение культурного опыта (виртуальные музеи, путешествия)

- Развитие новых форм коммуникации и работы

- Медицинская реабилитация и терапия

Рекомендации:

1. Разработать четкую законодательную базу регулирования VR-технологий:

- Возрастные ограничения (как для вождения автомобиля)

- Требования к контенту

- Ограничения по времени использования

2. Развивать отечественные разработки в сфере VR:

- Для предотвращения технологического отставания

- Для обеспечения информационной безопасности

- Для контроля над контентом

3. Создать систему обучения и сертификации пользователей:

- Базовые знания о безопасном использовании

- Понимание рисков и ограничений

- Навыки "цифровой гигиены"

4. Внедрить медицинский контроль:

- Регулярные проверки психического здоровья пользователей

- Мониторинг влияния на физическое здоровье

- Разработка противопоказаний к использованию

Заключение:

Виртуальная реальность – это технология, которая, подобно автомобилю или сложной технике, требует ответственного подхода и определенной зрелости от пользователя. При правильном регулировании и использовании она может стать мощным инструментом развития общества и технологического прогресса. Однако необходимо серьезно относиться к предостережениям медицинских специалистов, особенно в вопросах защиты детей и подростков от потенциальных рисков. Ключом к успешному внедрению VR является баланс между инновационным развитием и разумными ограничениями, обеспечивающими безопасность пользователей и общества в целом.