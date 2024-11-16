Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Мартыновка, Марьевка, Николаево-Дарьино, Погребки и Свердликово.



▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Лебедевка, Новоивановка, Свердликово и Черкасское Поречное.

За сутки потери ВСУ составили 255 военнослужащих, уничтожены три бронетранспортера, боевая бронированная машина, семь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 32930 военнослужащих, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1167 боевых бронированных машин, 951 автомобиль, 284 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 65 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России