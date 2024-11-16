Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 16 ноября 2024 г.)

24 0

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям иностранных наемников, живой силе и технике 122-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Малые Проходы и Волчанск Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кировск, Терны и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 28-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, реактивную систему залпового огня «Партизан», 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й и 77-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Северск, Дачное, Андреевка, Доброволье и Курахово Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 625 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
 
▫️ В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 42-й, 117-й механизированных, 68-й, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ.

Противник потерял более 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных активных действий освободили населенный пункт Макаровка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 113-й, 117-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области.

Отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация».
 
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 118-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 129-й бригад теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Михайловка и Камышаны Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, три автомобиля и 155-мм гаубица М777 производства США.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовавшимся для обеспечения действий ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 165 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35960 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19343 танка и других боевых бронированных машин, 1489 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17972 орудия полевой артиллерии и минометов, 28437 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/45772
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 2 января 2024 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 4 по 10 ноября 2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru