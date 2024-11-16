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1958. Леонард Джеймс Карри в Ленинграде

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01. Дворцовая площадь
01. Дворцовая площадь

02. Дворцовая площадь.jpg

03. Дворцовая площадь.jpg

04. Дворцовая площадь.jpg

05. Исаакиевская площадь.jpg
05. Исаакиевская площадь

06. Исаакиевская площадь.jpg

07. Исаакиевский собор.jpg
07. Исаакиевский собор

08. Исаакиевский собор.jpg

09. Исаакиевский собор.jpg

10. Колонны Исаакиевского собора.jpg
10. Колонны Исаакиевского собора

11. Смольный.jpg
11. Смольный

12. Смольный собор.jpg
12. Смольный собор

13. Смольный собор.jpg

14. Смольный собор.jpg

15. Смольный монастырь.jpg
15. Смольный монастырь

16. Петропавловский собор.jpg
16. Петропавловский собор

17. Петропавловский собор.jpg

18. В Петропавловской крепости.jpg
18. В Петропавловской крепости

19. Сад-партер Смольного.jpg
19. Сад-партер Смольного

20. Троицкий собор.jpg
20. Троицкий собор.

21. Соборная мечеть.jpg
21. Соборная мечеть.

22. Великокняжеская усыпальница.jpg
22. Великокняжеская усыпальница

23. Великокняжеская усыпальница.jpg

24. Памятник Петру I на площади Декабристов.jpg
24. Памятник Петру I на площади Декабристов

25. Синий мост.jpg
25. Синий мост

26. Стадион имени Кирова.jpg
26. Стадион имени Кирова

27. Стадион имени Кирова.jpg

28. Спуск к Неве на Адмиралтейской набережной.jpg
28. Спуск к Неве на Адмиралтейской набережной

29. Грибоедовский канал.jpg
29. Грибоедовский канал
Источник: https://humus.livejournal.com/10063411.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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