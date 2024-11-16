1958. Леонард Джеймс Карри в Ленинграде
01. Дворцовая площадь
05. Исаакиевская площадь
07. Исаакиевский собор
10. Колонны Исаакиевского собора
11. Смольный
12. Смольный собор
15. Смольный монастырь
16. Петропавловский собор
18. В Петропавловской крепости
19. Сад-партер Смольного
20. Троицкий собор.
21. Соборная мечеть.
22. Великокняжеская усыпальница
24. Памятник Петру I на площади Декабристов
25. Синий мост
26. Стадион имени Кирова
28. Спуск к Неве на Адмиралтейской набережной
29. Грибоедовский канал