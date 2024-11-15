▫️ С 9 по 15 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цех производства компонентов оперативно-тактических ракет «Сапсан», места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также арсеналы, склады боеприпасов, взрывчатых веществ и горючего.

Кроме того, поражены тренировочные базы молодого пополнения и логистический центр ВСУ, пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных сил, националистических формирований и иностранных наемников.



▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.

Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, шести бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, егерской бригад ВСУ и шести бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2760 военнослужащих, 24 танка, в том числе танк «Challenger» производства Великобритании и танк «Leopard» производства ФРГ, 15 боевых машин пехоты, из них две «Bradley» производства США и две «Marder» производства ФРГ, пять бронетранспортеров, в их числе два американских бронетранспортера М113, 76 других боевых бронированных машин, 135 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии.



▫️ Слаженными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Колесниковка Харьковской области.

Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 17 контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял более 3435 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 40 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 22 полевых склада с боеприпасами.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 17 контратак подразделений ВСУ.

Потери противника составили свыше 4715 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада с боеприпасами.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Вознесенка, Волченка и Степановка Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Отразили 65 контратак противника.

За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 26 боевых бронированных машин, включая немецкую боевую машину пехоты «Marder» и два бронетранспортера М113 производства США, 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии.

▫️ В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 16 контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 960 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

Потери ВСУ составили до 465 военнослужащих, 26 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 24 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 449 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41 украинский военнослужащий.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35858 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19331 танк и других боевых бронированных машин, 1488 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17950 орудий полевой артиллерии и минометов, 28411 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России