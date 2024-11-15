Стас Васильев глупой шуткой оскорбил часть населения.



Тех, кто жалеет Николая Второго и цесаревича Алексея.



Оскорбил так, что по всему Телеграму активисты правого толка предлагают Стаса отменить, разорвать, а всех российских левых – осудить высказывание Васильева.



Высказывание действительно глупое. Мы осуждаем.



Но хотим заодно уточнить, когда спрашивающие принесут извинения за бесконечную брань Бориса Корчевникова и компании в адрес Ленина/Сталина, иных советских вождей, участников Гражданской войны на стороне Красной Армии, вообще советских людей, которых огульно именуют «совками» и «совчиной»?



Из недавнего от Корчевникова:



«Памятники уничтожителю России профессиональному террористу Ленину, как и его смердящая кукла в сердце столицы, будут долго ещё раскалывать страну».



У памятника Ленину, например, восставал Донбасс. «Смердящая кукла» Кочевникова – один из символов Победы 1945-го и всемирной антиколониальной борьбы.



Заявления Корчевникова транслируют всё те же каналы и сайты, что дают слово и Стасу Васильеву.



«Сыны монархии» – истеричный канал психопатичного свойства – не преминул поиздеваться над убитыми в Советскую эпоху:



«Не случайно символом эпохи сделался доносчик на собственных родителей Павлик Морозов».



Павлик Морозов был зверски убит отчимом. Ребёнок! Такой же, как цесаревич Алексей.



Не говоря про то, что эти деятели оскорбляют конкретных людей с утра до вечера.



Егор Холмогоров называет Ленина исключительно «мразью», а недавно вкрутил такой пассаж:



«Смерть Ленина случилась слишком поздно, даже в узком смысле».



Стас не прав.



А вы?



С вашей стороны потоки площадной брани и ужасной грязи можно остановить?



Когда к нам обращаются: «Не разжигайте красно-белый срач», хочется спросить: а вот перечисленные выше люди, они ничего не разжигают?



Они способствуют единению народа?



Или чему?



Стас извинился за оскорбление цесаревича. Кто-нибудь будет извиняться за многолетнее издевательство над Павликом Морозовым, пионерами-героями, Александром Матросовым, Зоей Космодемьянской и вообще над советскими людьми и их святынями?



Или теперь у нас вместо либералов монархисты будут использовать безотказный довод: «Вы не понимаете, это другое».



Правый публицист Дмитрий Конаныхин пишет про Стаса: «Эталонный большевик: туп, злобен и жаждет расстрелов».



Членами партии большевиков были, например, Карбышев, Жуков, Рокоссовский. Это про них? Или они неэталонные?



А эталонные монархисты – они никого не расстреливали?



Много вопросов. Хотя бы один ответ получить.



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Автор: Иван Андреев.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Инцидент с высказыванием Стаса Васильева:

– Стас Васильев допустил неуместное высказывание, которое оскорбило тех, кто жалеет Николая II и цесаревича Алексея.

– Реакция правых активистов выразилась в призывах «отменить» Стаса и осудить российских левых за это высказывание.

2. Двойные стандарты в дискурсе:

– Автор отмечает, что представители правых регулярно допускают резкие и оскорбительные высказывания в адрес советских лидеров, участников Гражданской войны и советских людей.

– Примеры таких высказываний включают заявления Бориса Корчевникова, Егора Холмогорова и других, которые порой используют резкие и уничижительные формулировки.

3. Проблема избирательного подхода к извинениям:

– Стас Васильев извинился за свои слова, но автор задаётся вопросом, будут ли представители правых извиняться за свои аналогичные или более жёсткие высказывания.

– Примеры: издевательства над Павликом Морозовым, пионерами-героями и советскими святынями остаются без извинений.

4. Вопрос единства народа:

– Автор ставит под сомнение, способствует ли подобная риторика со стороны правых объединению народа.

– Указывается на опасность монополизации права на «истину» монархистами и повторение их утверждений, что их высказывания нельзя осуждать, так как «это другое».

5. Исторический контекст и вопросы морали:

– Проводятся параллели между членами партии большевиков и их достижениями (Жуков, Рокоссовский) и репутацией монархистов, которые также несут ответственность за репрессии и расстрелы.

– Задаётся вопрос: каковы моральные основания для осуждения одной стороны, если другая допускает аналогичные действия?

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Вывод:

Статья подчёркивает проблему двойных стандартов в общественном и медийном дискурсе. Ошибки и оскорбления осуждаются избирательно, в зависимости от политической позиции, а не объективной справедливости. Автор обращает внимание на то, что подобный подход не способствует национальному единству, а лишь углубляет раскол. Для создания действительно здоровой дискуссии необходима взаимная готовность к самокритике и осознанию своей ответственности за сказанное.