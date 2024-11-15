Украинские блогеры рассмешили меня и «встревожили». Рассказывают, что северокорейские солдаты, якобы прибывшие «оккупантам» на помощь в Курскую область, напрочь деморализованы! Якобы, нашим друзьям выдали смартфоны с встроенным переводчиком. Но смартфон на территории РФ влёгкую открывает порносайты. И случилось непредвиденное: парней не оторвать от «захватывающих» сюжетов, которым переводчик не требуется. «Встревожился» я потому, что так РФ может «завалить» дружественную страну, открыв универсальный «ящик Пандоры». В КНДР, как известно, с интернетом очень строго. Там всё идеологизировано, закрыто на протяжении поколений . А у нас?

…Приготовился я капусту рубить. Это занятие люблю с детства, когда помогал маме (мир ей) заготовить это витаминное кушанье на зиму. Прекрасное СОСТОЯНИЕ, я вам скажу! Вспоминается и труженик папа (мир ему), и братья, и сёстры, и друзья по школе, колхозу, Чечне, Великой стране, представителей почти всех народов которой я увидел в одном строю Советской Армии. Даже «молдовеняску» вспомнил, которую разучили и плясали на смотрах самодеятельности чеченские девчата-школьницы… Но, чтобы не терять время, включил радио. А там «Еврозона», «Американские горки» и так далее. Да знаем мы уже всё про европейских и заморских политиков! Тошнит уже. Наши люди собакам клички дают красивей, чем имена у этих… Ищу хотя бы приемлемую для души советского человека музыку на развлекательных радиостанциях. Ничего! Поют на английском языке, носители которого словно беззубые, либо картофелину изо рта выплюнуть не могут. Читал, что этот язык сформировался, когда в Европе лютовала по зимам цинга, у людей зубы выпадали. А на Руси сотни народов говорят на сотнях языков, прекрасно выговаривая все звуки, в том числе и некогда единого для каждого – Русского. Квашеная капуста у нас была всегда. Зубы не выпадали… Едва промелькнул Кикабидзе с «Чито-маргарито». Музыка знакомая, своя, и язык грузинский не чужой, хотя его не понимаю. Был не чужой…

В информационном выпуске слышу, как наш Президент говорит, что цели СВО будут достигнуты. Мы не бросим людей, которые хотят, имеют право говорить на родном языке, не согласились с госпереворотом на Украине. Правильно! А кто защитит нас, миллионы людей, не согласившихся с госпереворотом в СССР начала девяностых? Разве мы не имеем права хотя бы знать ПРАВДУ о жизни не Трампа, а наших соотечественников, хотя бы слушать привычные, родные песни?

Устав от российской информационной «евро-порнушки», тащу на кухню компьютер, щелкаю недружественный Ютуб. Там на видном месте всегда ролики от укро-блогеров. На великолепном русском языке! Но недруги на этом ресурсе совершают большую ошибку: не закрыли целый пласт старых советских фильмов. Бесплатные. Там не просто герои картин, а настоящие Герои. Славой Великой Державы в хорошем смысле буквально прёт. Полагаю, что не убрали потому, что думают, будто на Руси зрителю этого уже не нужно. К «порнушке» привыкли!

На этот раз попалась картина «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ», уже постсоветская работа наших кинематографистов. Именно НАШИХ, на удивление родных! Это военная драма о строительстве Шлиссельбургской железнодорожной магистрали, героизме и самоотверженности жителей измождённого голодом Ленинграда. Построили за 17 дней, повели под артиллерийским обстрелом ночами поезда. В Ленинграде сразу прибавили на несколько граммов норму хлеба. Но часть железнодорожников погибла. В эпизоде, когда бригада поезда радуется сделанному, на столе стакан, накрытый кусочком хлеба для погибшего товарища. Звучат слова:

- Он радуется с нами этой прибавке!

Радуется героическая бригада, радуется героический Ленинград, радуется весь героический Советский Народ, поскольку весть об этом подвиге радио тут же разнесло по Союзу. Слава героям, хотя до ПОБЕДЫ ещё далеко. И – радуется погибший отдельный герой-железнодорожник! Тут многие могут увидеть «фигуру речи», художественный домысел, просто образ и так далее. А ведь это ПРАВДА! Вроде бы действующие лица – атеисты, многие из которых комсомольцы и коммунисты. Но к Всевышнему они ближе всех религиозных людей. Смотрю и вижу не поминки, а дохристианскую тризну. Никто этому по книгам не учил, это в традиции, в архетипе людей, которые составляют Русскую цивилизацию. Всё в фильме правда, исторически точное, даже стихи Ольги Берггольц, написанные в Ленинграде в 1941 году:

Руками сжав обугленное сердце,

такое обещание даю

я, горожанка, мать красноармейца,

погибшего под Стрельною в бою.

Мы будем драться с беззаветной силой,

мы одолеем бешеных зверей,

мы победим, клянусь тебе, Россия,

от имени российских матерей!

Какие памятники ставили красноармейцам, погибшим в бою? Пирамидка с навершием красной звездой. Безбожие? Божественная наука, которую ведали Предки Русской цивилизации! Поищите в Природе живое существо с точными углами креста. Напрасный труд. А звезда есть. Единственная геометрически точная фигура в живой природе! Как мы называем небесные светила, от которых зависит время, космические энергии Космоса, идущие на Землю и дающие Жизнь всему живому? Звёзды! Чуть выше по тексту - поэтическая клятва матери от имени всех российских матерей. Материнское – то, что даёт Жизнь. А мы, мужчины, кто такие? Прежде всего, защитники матерей! Ушедших, настоящих и будущих. Куда мы уходим в конце пути? Каждый, ибо естественного финала физического тела не миновать никому, ни олигарху, ни министру, ни последнему бомжу. Куда?

Есть в мирной жизни среди нас настоящие герои, которые не имеют высоких чинов, но по факту, с учётом мировой бесконечной войны, опять перешедшей в горячую фазу – Маршалы. К примеру, доктор исторических наук Александр Владимирович Пыжиков. Ушёл в расцвете сил, полный жизненной энергии и планов на будущее. Но он с нами! Не в образном смысле, а в буквальном, физически ощущаемом. Хотя книги Пыжикова официальная власть не пропагандирует, его многочисленные видеолекции, интервью телевидение не показывает.

О вот «инфопорнушку» с еврофамилиями – нате вам! Ведь стоит открыть ПРАВДУ и конец нашему неблагополучию. Конец даже нашей советской историографии в той её части, которая насадила идеологию Советской Руси целиком на Маркса. Стоит прочитать Пыжикова и увидим, что со времён прихода евро-Романовых всегда было две России, одну из которых Народ не принял – это рабовладельческая, никонианская. И другая: дораскольная, правоверная, исконно Православная. Единой Русь стала только после 1917 года! Отсюда и вся «фантастика», успехи СССР, которые объяснить европейский ум не может, а вот «обделать» - получается. Получается при поддержке доморощенных антисоветчиков. Откуда они? Да из «промежности», которую создала сама же советская идеология, приписав марксизм всем историческим деятелям предреволюционной и Советской эпохи. По сути деятельности и прижизненным результатам своего труда Сталин марксистом не был! Ни Пыжиков, никто из настоящих историков марксизм не отрицает. Это прекрасное оружие в борьбе с капитализмом! Но Русский большевизм – понятие более широкое и глубокое, корнями уходящее вглубь тысячелетий Русской цивилизации.

Но не об этом сегодня речь. Так куда же мы уходим, мужики? Я дедушкой стал, а так и не смог понять троицу «отца и сына, и духа святаго». А вот Троицу Русской цивилизации, которую почти «мимоходом» показал Александр Пыжиков на основе фольклора народов Руси, понял и принял сразу, без умственной натуги, душой и сердцем. Из короткого ролика «Запрещённая реальность или знания, дарованные вселенной», узнаём о «родительских вибрациях», которые входят в понятие «триединство духа». Считалось, что плотский дух возникает, когда человек ещё в утробе матери. А душа формируется только с 7 лет. До этого возраста человек не может отвечать за свои поступки, за него отвечают родители. После 7 лет уже возникает понятие души. Человека включают в общину, в круг. Он уже отвечает за свои поступки, осознаёт их. Человек включается в Мир. Это и социум в нынешних терминах, и Мир в самом широком смысле этого слова. Понятие коллективизма является базовым, через него осознаётся всё. Осознаётся и третья стадия триединства: Родительский Дух. Он связан с тем, что человек переходит в потусторонний мир. Никто смерти не боялся, на Миру и смерть красна! Переход туда - это как раз и есть обретение «родительского статуса». Это возможность заботиться о тех, кто остался здесь. Эта взаимосвязь - двухсторонняя. Есть родительские кормления (в обрядах), есть родительские вспоминания и так далее. В «Коридоре бессмертия», с которого я начал, – чисто интуитивная часть обряда. Человек убит. Это самое страшное с точки зрения бессмертия души. Но погиб в нашем случае ради жизни других. Это герой со Славой, которую чтут живые и он уходит в родительский коллективный Дух. В понятиях наших предков человек упокоился, и это очень хорошо, он продолжает свой путь дальше, этот путь ведёт по направлению к Создателю. Но родительский статус на том свете совершенно определённо связан с этим светом, с нашей реальностью.

Здесь будет короче объяснять от обратного, когда умерший не упокоился, не в доброй памяти живущих, не обрёл родительский статус. Такой остаётся в состоянии, которое характеризуется термином «заложный покойник». Он нигде, он веками мечется там, где времени нет, нет и возможности исправить своё прошлое, своё нынешнее положение. Традиция не брать на кладбище беременных женщин и детей в дни поминовения усопших взялась не от предрассудков. Там полно «неупокоенных», ищущих возможность обрести тело. Вся психиатрия нацелена на внутреннее, якобы патологии имеют внутренние причины. Но шизофрения не всегда внутренняя. Раздвоение личности, а по церковному бесы подселились…

В Русской культуре не случайно существует выражение «тот свет». Туда надо ещё попасть… У одного психолога я вычитал, что счастье – побочный эффект от добрых дел. Скорей всего, это СОСТОЯНИЕ делания коллективного добра, когда оно остается и после смерти, как перехода в иную мерность. Ещё раз подчеркну: речь не про религию, а про науку Предков.

Но без религии не обойдёмся, раз о ПРАВДЕ заикнулись. А правда такова: сегодня западная религия, плодящая заложных покойников, прописалась и на Руси. Это универсальная религия денег. А результаты?

Наверное, это плохо, но у меня нет сочувствия к власть имущим на самом верху и не только. Кто заставил их пичкать нас песнями на вражьем языке? Как они живут, если с золотого унитаза в любую минуту могут пересадить на парашу? Они уже сейчас в ужасной камере. Придут силовики или нет? Придут! Для безнадёжно заворовавшихся, злоупотребивших властью, смерть, казалось бы, – спасение. Но и там: добро пожаловать в заложные. Ужасная судьба, которую они сами выбрали…

А что народ? Как там ребята, погибшие на СВО? Вот вам свежий, живой пример. Костромская поэтесса Светлана Короткова написала книгу про этих парней. Много их было сразу, с Гостомеля, куда первыми высадились костромские десантники… Деньги на издание, как выразилась одна учительница, собирали всем городом. Но на цветные фотографии не хватило. Дорогое это типографское «удовольствие». А ведь ничто так не красит парня в расцвете сил, как военная форма.

Печально, но быстро накопилось много материала на новую книгу. Родственники, друзья погибших несут и несут фотографии (цветные) и короткие, прерванные биографии. И вдруг, как выразилась удивлённая Короткова, случилось чудо, словно боги вмешались. К этим людям Светлана Павловна даже не обращалась, но деньги они дали и на книгу в цвете, и тираж сразу побольше заказали. Есть у чистых Русов ресурс как интеллектуальный, так и материальный. На доброе дело! Их пока мало. Чтобы сосчитать, даже пальцев на одной руке будет слишком много. Но есть! Значит, будем жить, таких станет всё больше и больше. Никто не забыт и ничто не будет забыто!

И, в заключение, поясню смысл изображений. Первый – Русский князь Светослав. Медали с его изображением не было в царской России (не «святой»). А Слава Светослава есть. Эту медаль выпустили нумизматы на один из юбилеев разгрома первого паразитического государства на планете – Хазарии. Орден Славы (в центре) был учреждён 8 ноября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Ну, и медаль, которую имел каждый участник Великой Отечественной «За победу над Германией». С изображением Сталина в форме Генералиссимуса. Кстати, читал, что группа высших военачальников в 1945 году предлагала выпустить орден Сталина. Но он остался только в эскизе. Полагаю, что по воле Вождя, которому было достаточно того, что у нас показано. Прямо по «Тёркину»: «Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, Так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль». Но орден Сталина всё-таки появился… после расстрела Верховного Совета в 1993 году. Это сделал Постоянный Президиум Съезда народных депутатов СССР, юридически который не упразднён по сию пору. В статуте ордена указано, что им награждаются граждане Советского Союза, «проявившие героизм в борьбе с антинародным режимом», а также граждане, внёсшие вклад в восстановление единого советского пространства, построение социализма, в восстановление промышленного потенциала, сельского хозяйства, в укрепление обороноспособности и безопасности страны, в развитие науки и культуры, в укрепление дружбы между народами».

Эдуард Наипов,

Кострома