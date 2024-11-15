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С.В. Савельев – Пудра для мозга

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Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. В советское время существовала эффективная система пропаганды, особенно направленная на детей
2. Ключевые инструменты пропаганды:
   – Специализированные детские издательства (например, "Малыш")
   – Массовые тиражи пропагандистской литературы
   – Привлечение талантливых авторов (например, Сергей Михалков)
   – Простой язык и яркие иллюстрации
   – Низкая цена изданий (32-33 копейки)

3. Основная стратегия:
   – Начинать воздействие на сознание до 7-8 лет
   – Забирать детей в детские сады и ясли для системного воздействия
   – Отделять детей от влияния семьи и старшего поколения
   – Формировать нужное мировоззрение с раннего возраста

4. Альтернативная пропаганда (например, через "Голос Америки" или диссидентские издания) была менее эффективна, так как:
   – Охватывала в основном взрослую аудиторию
   – Имела ограниченное распространение
   – Не могла конкурировать с системной детской пропагандой

Вывод:

Лектор подчеркивает, что для эффективного формирования мировоззрения у населения необходимо:
1. Начинать работу с раннего детского возраста
2. Создавать качественный контент с привлечением профессионалов
3. Обеспечивать массовое распространение
4. Использовать наработки детской психологии
5. Инвестировать значительные ресурсы, но при этом контролировать их использование

Лектор отмечает, что в России есть хороший опыт в области детской психологии и пропаганды, который можно использовать для формирования желаемого мировоззрения у подрастающего поколения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j7v0cudfNUs
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