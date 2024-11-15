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Русофобия – первопричина политики замещающей миграции

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Миграционная политика России:
   – Главными выгодополучателями от миграционной политики являются внутренние и внешние враги России.
   – Миграционная политика основана на русофобии и направлена на замещение государстваобразующего этноса.

2. Последствия миграции:
   – Массовая миграция неизбежно приводит к этнической напряженности и дестабилизации.
   – Теория этнических контактов Льва Гумилева подтверждает, что смешение суперэтносов создает «химерные» контакты, ведущие к разрушению государств.

3. Западное влияние:
   – Запад использует миграцию как инструмент для дестабилизации России.
   – Организация массовых мигрантских шествий, провокаций и протестов направлена на подрыв доверия к власти.

4. Недостатки официальной риторики:
   – Экономические и демографические аргументы в пользу миграции опровергаются статистическими данными.
   – В СССР с меньшим количеством трудоспособного населения достигались гораздо более значительные экономические успехи.

5. Контраст с другими странами:
   – Примеры Израиля и Японии показывают, что развитые страны могут успешно решать демографические проблемы без массовой миграции.

6. Русофобия в элите:
   – В 90-х годах русофобия активно распространялась в СМИ и среди элит, что повлияло на формирование миграционной политики.
   – Законопроекты, направленные на упрощение репатриации для русских и коренных народов, блокируются.

7. Необходимость изменений:
   – Продолжение нынешней миграционной политики угрожает внутренней стабильности России.
   – В обществе должна быть переориентация на противодействие не мигрантам, а самой миграционной политике.

Вывод:
Современная миграционная политика в России воспринимается как угроза государству, коренным народам и национальной идентичности. Успешное решение демографических и экономических проблем возможно при переориентации политики на поддержку коренного населения и ограничение массовой миграции.

Источник: https://rutube.ru/video/ad4159ec20b38d7ccf1fc9b872e073d5/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 32732 27862
    марина час назад

      “В Абхазии происходят массовые протесты. Абхазы требуют отставки слишком пророссийского (по их мнению) президента.
      п.с. и похоже утром его уже не будет
      Протестующие сняли и выбросили в мусор табличку с именем президента Аслана Бжания.

      Сегодня толпа заняла весь комплекс правительственных зданий, включая администрацию президента.

      Власти Абхазии, гнутся под требования, но пока ещë не сломались – они лишь объявили только, что готовы отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, ставший поводом для массовых протестов.

      Тем временем российское Министерство иностранных дел обратилось к гражданам РФ, с просьбой воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе и в качестве туристов.

      Таким образом, по-факту, некоторых великих геостратегов опять надули. Кинули.

      Абхазия – это такая грузинская Чечня-Ичкерия. Маленькая, гордая, безалаберная, жители которой бредили независимостью, но в реале совершенно не представляли себе – что это вообще такое и с чем еë едят.
      П.С. Более 10 лет Абхазия и ю.Осетия находятся на содержании российского бюджета,но пропускать инвестиции от России и разрешить скупать недвигу законодательно не разрешают.Наконецто Путин подписал указ-с 01,09,202 снять их с нашего бюджета и они(власть) вот решились и ратифицироваали договор об инвестициях.
      Получили настоящий майдан.Что дальше -деньги турков слаще? Как поступит Россия ,Грузия тихо возобновила торговлю с РФ ,самолеты из Москвы летают уже туда..https://cont.ws/@ogbors/2921179

    • 1749 1437
      Valeriy Bondarik только что

        ,–,P R I V E T,–,

        ~~~ А Б Х А З И Я ~~~

        _ в ЛЮБОЙ стране ТЭЙПЫ-КЛАНЫ,
        являются РЕАЛЬНОй УГРОЗАЮ для страны!
        уголовщина,кумовство,криминал,ьные КЛАНЫ…
        всё это уГРОЗАЮ является – ДЛЯ страны!
        * а люди “ТАМ”,для “такИХ” – как “бараны”…

        _ “ТАМ” – в ЛИМИТРОФОВ людей превращают…
        “ТАМ” – Здравомыслие ИЗ людей ИЗГОНЯЮТ…
        “ТАМ”,посредством ЧУЖ`ИХ идей – людей оЗЛОбляют…
        “ТАМ”,посредством ЧУЖ`ИХ идей – людей РАДИКАЛИЗИРУЮТ…
        * ТАМошнИМИ тэйпами~кланами – МАНИПУЛИРУЮТ…

        _ “ТАМ” – ОБЩИННЫЙ уклад,со спецификой:
        ДРЕВНЕГО(замшелого)феодализма…
        С традициями – РЕЛИГИОЗНОГО радикализма…
        С кумовством КРИМИНАЛизма…
        * тэйпы – источник(и)ДЕСПОТИЗМА…

        _ “ТАМ” процветает – УЛЬТРА`НАЦИОНАЛИЗМ…
        “там” – СРЕДНЕВЕКОВЫЙ радикализм…
        “ТАМ” – Законы НЕ признают…
        “ТАМ” – КЛАНЫ и “царьки” хозяйничают…
        * “ТАМ” – КЛАНЫ бес`предельничают…

        _ РОДОПЛЕМЕННАЯ вольница – “ТАМ–правит-балл”,,,
        “ТАМ” любой “царёк” – сам-себе “феодал”…
        “ТАМ” – НЕТУ власти – “ТАМ” – рулит КАГАЛ…
        “ТАМ” власть ЗАХВАТ`ЫВАЕТ – криминал…
        * КТО “их”,МНОГИЕ года – К У Р И Р О В А Л…

        _ эта ТЕРРИТОРИЯ – Абхазией называется!
        она УСПЕШНО в:СРЕДНЕВЕКОВЬЕ превращается…
        тэйпами-И-кланами – она ЗАХВАТывается…
        *** ДЕГРАДАЦИЯ жизни – “ТАМ” начинается…(50-79)
        ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

        …но НЕ только “ТАМ” – “ТАКое” происходит…
        …КОЕ-ГДЕ тоже-самое,КТО – в Россию “ВХОДИТ”…
        …ТАМошние “ФЕОДАЛЫ” – Угроза ДЛЯ страны(России)…
        …ведь НА “окормлении” – НЕ значит В “подчинении”…
        :-(и ТАК,почти ВЕСЬ Кавказ…что НЕ новость ДЛЯ Вас…!
        —————————————————
        …..”Атас-Братва-Атас”…МНОГО нового(ВСКОРЕ)- ожидает Вас…
        …..”ПРИНЦИП-ДОМИНО”…Готов(ится)- “ТАМ” давно…
        …..Полит-СОЦиально-СЕПАРАТистское – БУДЕТ “кино”…
        ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

        - Хорошего Всем настроения…

        - Валерий Бондарик.
        - Эдмонтон. Канада. 15-11-24

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