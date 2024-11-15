Русофобия – первопричина политики замещающей миграции
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Миграционная политика России:
– Главными выгодополучателями от миграционной политики являются внутренние и внешние враги России.
– Миграционная политика основана на русофобии и направлена на замещение государстваобразующего этноса.
2. Последствия миграции:
– Массовая миграция неизбежно приводит к этнической напряженности и дестабилизации.
– Теория этнических контактов Льва Гумилева подтверждает, что смешение суперэтносов создает «химерные» контакты, ведущие к разрушению государств.
3. Западное влияние:
– Запад использует миграцию как инструмент для дестабилизации России.
– Организация массовых мигрантских шествий, провокаций и протестов направлена на подрыв доверия к власти.
4. Недостатки официальной риторики:
– Экономические и демографические аргументы в пользу миграции опровергаются статистическими данными.
– В СССР с меньшим количеством трудоспособного населения достигались гораздо более значительные экономические успехи.
5. Контраст с другими странами:
– Примеры Израиля и Японии показывают, что развитые страны могут успешно решать демографические проблемы без массовой миграции.
6. Русофобия в элите:
– В 90-х годах русофобия активно распространялась в СМИ и среди элит, что повлияло на формирование миграционной политики.
– Законопроекты, направленные на упрощение репатриации для русских и коренных народов, блокируются.
7. Необходимость изменений:
– Продолжение нынешней миграционной политики угрожает внутренней стабильности России.
– В обществе должна быть переориентация на противодействие не мигрантам, а самой миграционной политике.
Вывод:
Современная миграционная политика в России воспринимается как угроза государству, коренным народам и национальной идентичности. Успешное решение демографических и экономических проблем возможно при переориентации политики на поддержку коренного населения и ограничение массовой миграции.
“В Абхазии происходят массовые протесты. Абхазы требуют отставки слишком пророссийского (по их мнению) президента.
п.с. и похоже утром его уже не будет
Протестующие сняли и выбросили в мусор табличку с именем президента Аслана Бжания.
Сегодня толпа заняла весь комплекс правительственных зданий, включая администрацию президента.
Власти Абхазии, гнутся под требования, но пока ещë не сломались – они лишь объявили только, что готовы отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, ставший поводом для массовых протестов.
Тем временем российское Министерство иностранных дел обратилось к гражданам РФ, с просьбой воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе и в качестве туристов.
Таким образом, по-факту, некоторых великих геостратегов опять надули. Кинули.
Абхазия – это такая грузинская Чечня-Ичкерия. Маленькая, гордая, безалаберная, жители которой бредили независимостью, но в реале совершенно не представляли себе – что это вообще такое и с чем еë едят.
П.С. Более 10 лет Абхазия и ю.Осетия находятся на содержании российского бюджета,но пропускать инвестиции от России и разрешить скупать недвигу законодательно не разрешают.Наконецто Путин подписал указ-с 01,09,202 снять их с нашего бюджета и они(власть) вот решились и ратифицироваали договор об инвестициях.
Получили настоящий майдан.Что дальше -деньги турков слаще? Как поступит Россия ,Грузия тихо возобновила торговлю с РФ ,самолеты из Москвы летают уже туда..https://cont.ws/@ogbors/2921179
,–,P R I V E T,–,
~~~ А Б Х А З И Я ~~~
_ в ЛЮБОЙ стране ТЭЙПЫ-КЛАНЫ,
являются РЕАЛЬНОй УГРОЗАЮ для страны!
уголовщина,кумовство,криминал,ьные КЛАНЫ…
всё это уГРОЗАЮ является – ДЛЯ страны!
* а люди “ТАМ”,для “такИХ” – как “бараны”…
_ “ТАМ” – в ЛИМИТРОФОВ людей превращают…
“ТАМ” – Здравомыслие ИЗ людей ИЗГОНЯЮТ…
“ТАМ”,посредством ЧУЖ`ИХ идей – людей оЗЛОбляют…
“ТАМ”,посредством ЧУЖ`ИХ идей – людей РАДИКАЛИЗИРУЮТ…
* ТАМошнИМИ тэйпами~кланами – МАНИПУЛИРУЮТ…
_ “ТАМ” – ОБЩИННЫЙ уклад,со спецификой:
ДРЕВНЕГО(замшелого)феодализма…
С традициями – РЕЛИГИОЗНОГО радикализма…
С кумовством КРИМИНАЛизма…
* тэйпы – источник(и)ДЕСПОТИЗМА…
_ “ТАМ” процветает – УЛЬТРА`НАЦИОНАЛИЗМ…
“там” – СРЕДНЕВЕКОВЫЙ радикализм…
“ТАМ” – Законы НЕ признают…
“ТАМ” – КЛАНЫ и “царьки” хозяйничают…
* “ТАМ” – КЛАНЫ бес`предельничают…
_ РОДОПЛЕМЕННАЯ вольница – “ТАМ–правит-балл”,,,
“ТАМ” любой “царёк” – сам-себе “феодал”…
“ТАМ” – НЕТУ власти – “ТАМ” – рулит КАГАЛ…
“ТАМ” власть ЗАХВАТ`ЫВАЕТ – криминал…
* КТО “их”,МНОГИЕ года – К У Р И Р О В А Л…
_ эта ТЕРРИТОРИЯ – Абхазией называется!
она УСПЕШНО в:СРЕДНЕВЕКОВЬЕ превращается…
тэйпами-И-кланами – она ЗАХВАТывается…
*** ДЕГРАДАЦИЯ жизни – “ТАМ” начинается…(50-79)
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…но НЕ только “ТАМ” – “ТАКое” происходит…
…КОЕ-ГДЕ тоже-самое,КТО – в Россию “ВХОДИТ”…
…ТАМошние “ФЕОДАЛЫ” – Угроза ДЛЯ страны(России)…
…ведь НА “окормлении” – НЕ значит В “подчинении”…
:-(и ТАК,почти ВЕСЬ Кавказ…что НЕ новость ДЛЯ Вас…!
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…..”Атас-Братва-Атас”…МНОГО нового(ВСКОРЕ)- ожидает Вас…
…..”ПРИНЦИП-ДОМИНО”…Готов(ится)- “ТАМ” давно…
…..Полит-СОЦиально-СЕПАРАТистское – БУДЕТ “кино”…
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- Хорошего Всем настроения…
- Валерий Бондарик.
- Эдмонтон. Канада. 15-11-24