Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Миграционная политика России:

– Главными выгодополучателями от миграционной политики являются внутренние и внешние враги России.

– Миграционная политика основана на русофобии и направлена на замещение государстваобразующего этноса.

2. Последствия миграции:

– Массовая миграция неизбежно приводит к этнической напряженности и дестабилизации.

– Теория этнических контактов Льва Гумилева подтверждает, что смешение суперэтносов создает «химерные» контакты, ведущие к разрушению государств.

3. Западное влияние:

– Запад использует миграцию как инструмент для дестабилизации России.

– Организация массовых мигрантских шествий, провокаций и протестов направлена на подрыв доверия к власти.

4. Недостатки официальной риторики:

– Экономические и демографические аргументы в пользу миграции опровергаются статистическими данными.

– В СССР с меньшим количеством трудоспособного населения достигались гораздо более значительные экономические успехи.

5. Контраст с другими странами:

– Примеры Израиля и Японии показывают, что развитые страны могут успешно решать демографические проблемы без массовой миграции.

6. Русофобия в элите:

– В 90-х годах русофобия активно распространялась в СМИ и среди элит, что повлияло на формирование миграционной политики.

– Законопроекты, направленные на упрощение репатриации для русских и коренных народов, блокируются.

7. Необходимость изменений:

– Продолжение нынешней миграционной политики угрожает внутренней стабильности России.

– В обществе должна быть переориентация на противодействие не мигрантам, а самой миграционной политике.

Вывод:

Современная миграционная политика в России воспринимается как угроза государству, коренным народам и национальной идентичности. Успешное решение демографических и экономических проблем возможно при переориентации политики на поддержку коренного населения и ограничение массовой миграции.