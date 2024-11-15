О времени и о себе. Стихотворения Александра Прокофьева читает актер Борис Щербаков (1986)
“Я песней, как ветром, наполню страну / О том, как товарищ пошел на войну” – это строки из стихотворения “Товарищ” поэта Александра Прокофьева, которое стало широко известно, как песня, музыку написал в 1970 году молодой композитор Олег Иванов.
Стихотворения Александра Прокофьева (1900 – 1971) читает актер Борис Щербаков.
Главная редакция литературно-драматических программ 1986
Автор сценария – Константин Антропов
Режиссер – Константин Антропов
Оператор – Юрий Назаров
#БорисЩербаков #поэзия #АлександрПрокофьев
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