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О времени и о себе. Стихотворения Александра Прокофьева читает актер Борис Щербаков (1986)

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“Я песней, как ветром, наполню страну / О том, как товарищ пошел на войну” – это строки из стихотворения “Товарищ” поэта Александра Прокофьева, которое стало широко известно, как песня, музыку написал в 1970 году молодой композитор Олег Иванов.
Стихотворения Александра Прокофьева (1900 – 1971) читает актер Борис Щербаков.

Главная редакция литературно-драматических программ 1986
Автор сценария – Константин Антропов
Режиссер – Константин Антропов
Оператор – Юрий Назаров

#БорисЩербаков #поэзия #АлександрПрокофьев

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gi5nWdPZWMA
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