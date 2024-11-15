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Беспилотники КНДР

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Северная Корея внезапно совершила серьезный рывок в развитии своих беспилотников.

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Товарищ Ким Чен Ын остался доволен увиденным.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9496835.html
Метки: бпла, дроны, камикадзе, ким чен ын, кндр, северная корея, фотографии
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2836 2680
    Сан Саныч три часа назад

      На “Ланцет” похожи;)

    • 7782 6026
      Игорь два часа назад

        Корейцам надо не беспилотники, а подземники делать. Земля мягкая, до Сеула 50 км всего, буравчики и подводники это реальна сила, все что сверху в случае шухера, им сша сразу сравняют с землей, так что только дым останется.

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