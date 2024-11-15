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1908-1913. Киргизы Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского

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384. Типы киргизов оренбургских степей.
384. Типы киргизов оренбургских степей

385. Типы киргизов оренбургских степей.jpg
385. Типы киргизов оренбургских степей

386. Киргизы в г. Троицке.jpg
386. Киргизы в г. Троицке

387. Киргизки на базаре в Троицке.jpg
387. Киргизки на базаре в Троицке.

388. Нищий слепой киргиз у ворот мечети.jpg
388. Нищий слепой киргиз у ворот мечети

389. Типы киргизов.jpg
389. Типы киргизов

390. Казаки на базаре в Оренбурге.jpg
390. Казаки на базаре в Оренбурге

391. Казак на двугорбом верблюде.jpg
391. Казак на двугорбом верблюде

392. Вьючный верблюд.jpg
392. Вьючный верблюд

393. Казакский аул близ Кустаная.jpg
393. Казакский аул близ Кустаная

394. Казакский аул близ Кустаная.jpg

395. Мастерская сёдел.jpg
395. Мастерская сёдел

396. Верблюды на базаре в Троицке.jpg
396. Верблюды на базаре в Троицке

397. Караван верблюдов в степи.jpg
397. Караван верблюдов в степи.

398. Табун казакских лошадей в Троицке.jpg
398. Табун казакских лошадей в Троицке

399. Казакский обоз на степной дороге.jpg
399. Казакский обоз на степной дороге.

Землянка киргиза. Кулундийская степь.jpg
“Землянка киргиза. Кулундийская степь

Киргиз на чистокровной лошади. Кулундийская степь.jpg
Киргиз на чистокровной лошади. Кулундийская степь

Покинутое жилища киргиза. Кулундийская степь.jpg
Покинутое жилища киргиза. Кулундийская степь

Портрет киргиза.jpg
Портрет киргиза

Семья киргизов.jpg
Семья киргизов
Источник: https://humus.livejournal.com/10061726.html
Метки: история, оренбургская губерния, Россия, фото, этнография
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