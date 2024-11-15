1908-1913. Киргизы Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского
384. Типы киргизов оренбургских степей
385. Типы киргизов оренбургских степей
386. Киргизы в г. Троицке
387. Киргизки на базаре в Троицке.
388. Нищий слепой киргиз у ворот мечети
389. Типы киргизов
390. Казаки на базаре в Оренбурге
391. Казак на двугорбом верблюде
392. Вьючный верблюд
393. Казакский аул близ Кустаная
395. Мастерская сёдел
396. Верблюды на базаре в Троицке
397. Караван верблюдов в степи.
398. Табун казакских лошадей в Троицке
399. Казакский обоз на степной дороге.
“Землянка киргиза. Кулундийская степь
Киргиз на чистокровной лошади. Кулундийская степь
Покинутое жилища киргиза. Кулундийская степь
Портрет киргиза
Семья киргизов