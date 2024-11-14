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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 14 ноября 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 71-й егерской бригады ВСУ, 113-й и 120-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 119-й, 241-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка и Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества.

Отражены две контратаки формирований 14-й и 28-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус», станцию радиоэлектронной разведки «Пластун». Уничтожены три полевых склада с боеприпасами.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Дружковка, Дылеевка, Орехово-Василевка, Резниковка, Курахово, Анновка и Северск Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 655 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.

Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и два склада с боеприпасами.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Леонидовка, Дружба, Дзержинск, Сухая Балка и Димитров Донецкой Народной Республики.

Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49 и 425 штурмовых батальонов ВСУ, 35-й и 38-й бригад морской пехоты.

Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ, пять боевых бронированных машин «Казак», боевую бронированную машину «Kirpi» турецкого производства, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Октябрь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

Отражены две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны.

Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 107-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Щербаки Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35785 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19208 танков и других боевых бронированных машин, 1488 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17845 орудий полевой артиллерии и минометов, 28261 единица специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/45688
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