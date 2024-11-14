Сегодня внесём законопроект, который обсуждали с вами ранее.

Он касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

В рамках которого предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

На данный момент иноагентами признаны 491 человек.

Большинство из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России.

Позволяют себе продолжать оскорблять нашу страну, её граждан.

Не стесняясь рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку Вооружённых сил Украины.

Это недопустимо.

Законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов.

Если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.

Распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента.

По решению суда возможно зачисление средств в бюджет.

Ставим перед собой задачу — на следующей неделе приступить к рассмотрению законопроекта в первом чтении.

Ко второму чтению планируем подготовить дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчёт от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов.

Как вы к этому относитесь? Жду предложений.

Вячеслав Володин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. В Госдуму будет внесён законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

2. Законопроект предлагает специальный порядок для вознаграждений и платежей иностранным агентам, в том числе из России за результаты интеллектуальной деятельности и бренды.

3. В настоящее время статус иностранного агента присвоен 491 человеку, многие из которых живут за границей, но получают доходы из России и используют их на поддержку Вооружённых сил Украины.

4. Законопроект обязывает иностранного агента открывать специальный рублёвый счёт для зачисления доходов от творческой деятельности. При отсутствии такого счёта его обязан открыть платящий гонорар.

5. Использование средств со спецсчёта будет разрешено только после снятия статуса иностранного агента; суд может решить зачислить средства в бюджет.

6. К рассмотрению законопроекта в первом чтении планируется приступить на следующей неделе.

7. Ко второму чтению предполагается расширение норм для зачисления доходов от продажи и аренды движимого и недвижимого имущества и других источников на спецсчёт.

Вывод:

Законопроект направлен на усиление контроля над финансированием лиц с иностранным влиянием, препятствуя их свободному распоряжению доходами из России, особенно если они используют их против российских интересов.

Дополнительный вывод:

Для более значимого эффекта стоило бы пересмотреть статус иностранных агентов не только для отдельных артистов или деятелей культуры, но и для владельцев иностранного капитала, который работает на территории России, но косвенно или напрямую поддерживает враждебные страны. Запад уже заморозил российские активы, и ответные меры зеркального характера могут принести большую пользу, чем выборочные санкции против частных лиц. Без этого данная инициатива выглядит как «стрельба по воробьям», так как затрагивает в первую очередь простых людей, оставляя значимые экономические рычаги без внимания.