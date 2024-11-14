Ведущий программы на "Соловьев Live" (канал «большого патриота» Владимира Соловьева) с издевательской усмешечкой поглумился над убийством ребенка:



"Большевики вылечили цесаревича Алексея от болезни свинцом. Свинцом, Карл!"

Мерзость и гнусность – очевидны.

Однако сразу встает вопрос – чья это мерзость и гнусность?

Только ли ведущего, еще недавно с экрана провозглашавшего лозунг бандеровских палачей – «Слава Украине!»?

Владимир Соловьев не знал кого он выпускает в эфир? Смешно.

Тогда неизбежно встает второй вопрос – зачем этого нравственного урода выпустили с таким заявлением в эфир?

Полагаю, ответ очевиден.

Стратегическое поражение России можно нанести только и исключительно через внутреннюю смуту.

Поэтому враги России, не покладая рук, работают над обострением всех, какие только есть, противоречий в российском обществе, стремясь довести их до точки кипения.

Есть противоречия между коренным населением и мигрантами – доведем их до кипения

Есть противоречия между условными «красными» и условными «белыми» – доведем их до кипения.

Перечень можно продолжать.

Главное, что такая работа по подливанию бензинчика на любую хоть чуть-чуть тлеющую проблему ведется последовательно и целенаправленно.

Именно в рамках этой деятельности и надо рассматривать сотворенную в эфире "Соловьев Live" провокацию.

Канал "Соловьев Live" высоко профессионально сделал «подачу».

Ее тут же подхватила сеточка «антисоветчиков на содержании».

Причем в отличие от волны возмущения нормальных людей весь их «гнев» обрушился на проклятый и ненавистный им советский период русской истории.

Феликс Разумвский:



«Вчера в эфире «Соловьёв Live», в кощунственном говорении некоего ведущего С.Васильева ожила реальность советского времени … Перед нами русское окаянство»

(автор проходит по разряду «русский националист» )

«Задумов и Русский интерес»:



«Красные это экстремисты. У них не мнение, а призывы убивать по социальному и классовому признаку»

Дмитрий Конаныхин:



«Эталонный большевик: туп, злобен и жаждет расстрелов»

Примеры опять-таки можно множить и множить. Всю подборку таких перлов любой может найти в тг-канале генерала Решетникова «Наследие Империи».

Теперь по законам жанра должна последовать столь же злобная и тупая (обязательно и первое и второе) «ответка» от якобы «красных».

А дальше, как во всяком случае рассчитывают сценаристы, все пойдет по системе снежного кома.

Большой «бузы», конечно, не получится, но трещинка между русскими и русскими увеличится. Что и требуется.

Трудятся провокаторы – ничего не скажешь.

P.S. Тем, кто полагает, что такая реакция «сеточки», завязанной на «Наследие Империи», вызвана их искренним возмущением прозвучавшей мерзостью, напомню, как они все дружно бросились защищать Антона Красовского (патентованного русофоба и «гея на передержке»), когда он в эфире призвал жечь и топить украинских детей, «инфицированных» бандеровской пропагандой.

Тогда они, как один, встали на его защиту: и генерал Решетников и Егор Холмолгоров и Феликс Разумовский (всех не перечислишь).

Феликс Разумовский, защищая Красовского, поднялся даже до «высокого стиля»:



«Как видно, кого-то до сих пор очень пугает русская сила, самоотверженность, политическая воля. И великодушие»

Злые языки подобное единодушие объясняли тем, что именно через Антона Красовского шло финансирование многих назначенных на роль «русских националистов».

https://zavtra.ru/blogs/provokatori_trudyatsya_ne_pokladaya_ruk

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Тезисы статьи

1. Провокации в эфире: Ведущий программы на канале «Соловьев Live» (Владимира Соловьева) сделал язвительное заявление об убийстве царевича Алексея, намекнув на исторические события с негативной окраской, что вызвало возмущение.

2. Вопросы о мотивах: Автор ставит под сомнение, что Владимир Соловьев и редакция не знали о содержании эфира и высказываниях ведущего. Предполагается, что это было сделано намеренно для разжигания внутреннего конфликта.

3. Провокативная цель: Автор считает, что такие высказывания используются для усиления внутренних противоречий в российском обществе — как между мигрантами и коренным населением, так и между идеологическими группами («красными» и «белыми»).

4. Целенаправленное обострение: Провокации целенаправленно подогревают любые конфликты в обществе, используя для этого темы, близкие разным группам, чтобы вызвать враждебность.

5. Реакция антисоветчиков: В ответ на провокационные высказывания подхватили «антисоветчики», критикующие советский период. Среди них – Феликс Разумовский, Конаныхин и другие, использующие высказывания ведущего как повод для нападок на советскую эпоху и её сторонников.

6. Предсказуемая эскалация: Автор ожидает ответной реакции от «красных», что приведет к дальнейшему разжиганию конфликта. Цель провокаторов — усилить раскол в обществе.

7. Двойные стандарты реакции: Автор отмечает, что те же «антисоветчики», возмущенные последними провокациями, ранее защищали Антона Красовского, когда он высказывался о насилии над украинскими детьми, показывая двойные стандарты и отсутствие принципиальности.

Вывод

Статья акцентирует внимание на том, что определенные медийные фигуры целенаправленно создают провокации, чтобы вызвать разлад и усилить раскол среди различных групп российского общества. Эти действия, по мнению автора, используются для подогревания напряженности и общественных противоречий, что в итоге может ослабить страну изнутри. Автора также беспокоит, что реакция на провокационные высказывания часто обусловлена двойными стандартами, так как одни и те же люди поддерживают разные стороны в зависимости от контекста и своей выгоды.