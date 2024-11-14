Вчерашние поправки, принятые Госдумой, в очередной раз стали причиной широкого народного обсуждения и негодования: руководствуясь принципом «хотим как лучше», господа депутаты получили реакцию «как всегда». Хотя можно было бы отработать через экспертное сообщество, запросить мнения (публично), запустить в СМИ и ТГ комментарии, ну и в моменте дать необходимые пояснения, — и уровень народного гнева был бы куда меньше.

Впрочем, это ведь слишком сложно.

Что хотели?

▪️Необходимость компенсации и взыскания денежных средств за счет испорченного имущества появилась не на пустом месте: в Уставе нет понятия «пролюбил», а такие случаи, увы, нередки. Таким образом, вероятнее всего, хотели защитить, в первую очередь, материально-ответственных лиц (в какой-то степени) и начать бороться со списанием да халатным отношением к казённому имуществу.

Плюс, относится это дело в первую очередь к добровольцам: они не всегда могут являться материально-ответственными лицами, зачастую пользуются имуществом, числящимся на балансе кадровых подразделений, да и с них спрос не такой был, как с военнослужащих.

А вот у военнослужащих всё не так: привлекали и по статьям о растрате, и порче имущества, и причинении вреда — статей соответствующих в Сети полно, поэтому найти не составляет никаких проблем. Теперь и контрактники, и добровольцы равны (почти).

▪️Единая выплата в 3 млн рублей за ранения приводила к огромному количеству нецелевых выплат и простору для махинации. Нередки были случаи, когда «пятисотые» наносили косметический вред здоровью и получали свои три миллиона, радостно потирая лапки.

По словам ЗМО Анны Цивилёвой, одинаковые выплаты формировали «ощущение искаженности среди тех, кто понес тяжелые физические и эмоциональные травмы», поскольку за легкие травмы тоже полагалась такая же сумма.

Но с другой стороны, одновременно это создавало у военнослужащих широкую уверенность, что об их здоровье гарантированно позаботятся и всё компенсируют в моменте: и сейчас этот момент, увы, уже не столь незыблем.

Что получилось?

▪️Журналы боевых действий никто не отменял: грамотный (или ушлый) командир спокойно проведёт утрату или порчу имущества как результат обстрела или боестолкновения (собственно, так оно обычно и делается).

Налагаемые на добровольцев штрафы в виде оклада и надбавки за выслугу лет — это 30-50 тысяч рублей в сумме. На большие суммы штрафовать нельзя. Поможет ли это справиться с системной проблемой? Вряд ли. Позволит ли слегка восполнить дефицит? Тоже сомнительно. Но как инструмент административного давления, наверное, частично будет работать.

▪️Дифференциация ранений может привести (и обязательно приведет) к простору по двоякому толкованию тех или иных случаев нанесения вреда здоровью (увы, проблем в сфере военной медицины хватает). Достаточно вспомнить, насколько сейчас не любят считать контузии и психологические травмы «серьезным препятствием» для продолжения выполнения задач.

Денежные средства этот шаг позволит сэкономить, вот только остаются риски для «свободного трактования» размера вреда здоровью — и простора для чрезмерной «экономии» (потому что «такие указания»), равно как и простора для коррупционных сговоров. Работы подразделениям ДВКР явно прибавится.

Деньги начали считать — рано или поздно это бы произошло. Появление соответствующих законопроектов — это нелепая попытка снизить трату денежных средств и начать экономить. Другой вопрос, что в нынешнем виде законопроекты половинчаты и, мягко говоря, не работают.

Впрочем, когда у нас и какой действительно важный законопроект с ходу начинал работать как надо?

#ВСРФ #Россия

@rybar

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Новые поправки, принятые Госдумой:

- Введение компенсаций за порчу имущества

- Изменение системы выплат за ранения

2. Причины принятия поправок об имуществе:

- Отсутствие в Уставе понятия "пролюбил"

- Защита материально-ответственных лиц

- Борьба с халатным отношением к казённому имуществу

- Уравнивание ответственности контрактников и добровольцев

3. Причины изменения системы выплат за ранения:

- Предотвращение нецелевых выплат и махинаций

- Устранение "несправедливости" одинаковых выплат за разные по тяжести ранения

4. Проблемы новых поправок:

- Возможность обхода через журналы боевых действий

- Небольшой размер штрафов (30-50 тысяч рублей)

- Риск неоднозначного толкования степени тяжести ранений

- Потенциал для коррупции и "экономии" на выплатах

Вывод:

Новые поправки представляют собой попытку оптимизировать расходы и навести порядок в системе выплат и компенсаций, но их реализация вызывает сомнения из-за половинчатости мер и потенциальных возможностей для злоупотреблений. Отсутствие предварительного обсуждения с экспертным сообществом и публичных разъяснений привело к негативной реакции общества.