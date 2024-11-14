Отчуждение и социализм // Роман Осин. Философский камень№13.
Название. Отчуждение при социализме // // Роман Осин. Философский камень№13.
Описание. Понятие “отчуждение” связано с классово-антагонистическими формациями и при коммунизме полностью преодолевается. Но как быть с низшей фазой коммунизма – социализмом?
- Можно ли говорить о преодолении отчуждения в условиях социалистического общества?
- И тем более можно ли говорить о преодолении отчуждения в условиях советского социализма?
- А если нельзя, то в чем специфика отчуждения в условиях социализма вообще и в условиях советского общества в частности?
На эти вопросы дает ответы кандидат философских наук Роман Осин.
Ссылки по теме:
1. Маркс К. Экономико-философские рукописи 1844 года (отчужденный труд) // https://hrono.ru/libris/lib_m/marks_e…
2. Маркс К. Критика готской программы // https://esperanto.mv.ru/Marksismo/Gotha/gotha.html
3. Ленин В.И. Государство и революция // https://esperanto.mv.ru/Marksismo/Lenin_StateRev/strev.html
4. Ильенков Э. В. Маркс и западный мир // http://caute.ru/ilyenkov/texts/phc/marxww.html
5. Ильенков Э. В. Гегель и “отчуждение” // http://caute.ru/ilyenkov/texts/phc/hgentfr.html .
6. Косолапов Р. И. Социализм: к вопросам теории.
7. Косолапов Р. И. Полет совы // https://prometej.info/poliot-sovy/
. Ссылки на интересные ресурсы:
1. https://vk.com/mk_politprosvet – Политпросвет в вк
2. https://www.youtube.com/@club.politprosvet Политпросвет на ютубе
3. https://www.youtube.com/@ROTFRONT_RTF/videos Российский Трудовой Фронт на ютубе
4. https://t.me/RotFront_su РТФ в телеграмм
5. https://rotfront.org/projects/ проекты РТФ
6. https://rksmb.org/ – Революционный комсомол (РКСМ(б))
7. https://www.youtube.com/channel/UCC9cZfJOWMWGxV2GmUfRRSQ – РКСМ(б) на ютубе
8. https://t.me/rksmb – РКСМ(б) в тг
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Комментарий редакции
Тезисы лекции "Отчуждение и социализм":
1. Понятие отчуждения в марксизме:
– Отчуждение возникает вследствие разделения труда, классового общества и государства как аппарата насилия.
– При коммунизме отчуждение преодолевается, но при социализме сохраняются его элементы.
2. Социализм как низшая фаза коммунизма:
– Социализм решает некоторые проблемы капитализма, такие как отсутствие эксплуатации, но полностью не преодолевает отчуждение.
– Основные черты социализма — общественная собственность, плановая экономика и равенство в правах на управление.
3. Формы отчуждения в социалистическом обществе:
– Принцип распределения по труду сохраняет социальное неравенство, так как люди с разными возможностями оказываются в неравных условиях.
– Разделение труда на управленческий и исполнительский оставляет почву для отчуждения и формального восприятия общественной собственности.
4. Специфика отчуждения в СССР:
– Советское общество сталкивалось с такими проблемами, как товарное производство, остатки капиталистического наследия и экономическая изоляция.
– Номенклатура не была классом, но обладала особым статусом благодаря разделению труда.
5. Ручной труд и его роль в отчуждении:
– Высокая доля ручного труда препятствовала всестороннему развитию личности, усиливала социальное расслоение и порождала отчуждение.
– Сокращение ручного труда и сокращение рабочего дня стали бы ключевыми шагами к преодолению отчуждения.
6. Противоречия в общественной психологии:
– Часть общества воспринимала общественную собственность как ничейную, что вело к формализму и апатии.
– Другая часть доверяла государству, ожидая от него патерналистского обеспечения, что отражало отчуждение от реального управления.
Вывод
Социализм в СССР, хотя и преодолел некоторые формы отчуждения, так и не достиг полного их устранения. Социальные достижения и общественная собственность заложили основу для будущего коммунизма, однако проблемы ручного труда, формального участия в управлении и социального неравенства продолжали препятствовать реальному обобществлению труда и ресурсов. Основная задача социалистического общества, по мнению лектора, заключается в устранении этих "родимых пятен" капитализма, что требует глубокой трансформации как экономических, так и политических структур.
Почему же ВВП не дал места в правительстве великим ученым в России ?
Видимо формы собственности и формы отчуждения в управлении социального неравенства препятствовали обобществлению ручного труда.