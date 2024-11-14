Органное многоголосье (1970)
Документальный фильм рассказывает об истории создания и особенностях удивительного музыкального инструмента – органа.
В фильме принимает участие заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Московской государственной консерватории органист Леонид Ройзман.
ТО Экран 1970
Автор сценария и режиссер Иоаким Шароев
Оператор – Валерий Шаров
#орган #ОрганноеМногоголосье #ДокументальныйФильм
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1