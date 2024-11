Энергетика и геополитика в одном флаконе! Разбор зеленой повестки и истинных целей Запада в климатической политике. Россия бросает вызов с помощью атомной энергии, предлагая альтернативу развивающимся странам. Узнайте о скрытых мотивах зеленого проекта и энергетической гонке между Россией, Европой, США и Китаем. Атомная энергетика – ключ к развитию или инструмент геополитического влияния? Борис Марцинкевич раскрывает правду о технологической конкуренции и борьбе за мировые ресурсы. Подробнее в новом видео

0:00 Энергия Цивилизации: От Мускульной Силы до Атома. История Энергетики

3:45 Зеленая Энергетика: Миф или Реальность? Критика зеленой повестки

5:20 Марксизм с точки зрения энергетика. Плановая экономика

7:40 Энергетическая Независимость России: Козырь в Геополитической Игре

8:26 Россия – поставщик энергоресурсов: нефть, газ, уголь

12:25 Киотский Протокол и Парижское Соглашение: Геополитическая Ловушка?

13:46 Климатическая политика: зелёная энергия и её поклонники

16:11 Цели зелёного проекта: кто за ним стоит?

18:55 Коллективный Запад: попытка исключить Россию

19:20 Атомная Энергетика России: Будущее Энергетики? Росатом

23:05 Возобновляемая Энергетика: Перспективы России

26:35 Нефть, газ, уголь – основа для хай-тека

28:25 Технологическая Гонка: Россия vs Запад vs Китай

30:39 Россия vs. Запад: Атомная Энергетика vs. Зеленая Повестка

32:10 Многополярный Мир: Стратегия Развития России

36:40 Зеленая Повестка: Борьба за Технологическое Лидерство и Ресурсы

38:34 Киотский протокол и Парижское соглашение: борьба с выбросами

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Энергетическая история человечества:

– Развитие цивилизации неразрывно связано с овладением новыми источниками энергии, от мышечной силы до ядерной энергетики.

– Важность планового и централизованного развития энергетики для устойчивости страны.

2. Современные реалии энергетики:

– Западные страны, особенно Евросоюз, активно продвигают «зелёную» повестку, направленную на отказ от традиционных источников энергии и переход на возобновляемые.

– Пропаганда зелёной энергетики ориентирована на развивающиеся страны, что лишает их возможности создания устойчивой энергосистемы.

3. Роль России в мировой энергетике:

– Россия экспортирует традиционные энергоресурсы (нефть, газ, уголь), что делает её важным игроком на мировом рынке.

– Планы Запада исключить Россию из мировой торговли обречены на неудачу, так как её ресурсы необходимы для стабильности в развивающихся странах.

4. Экономические и политические мотивы зелёной повестки:

– Зелёная повестка преследует цели экономического и технологического контроля, а также стремление ослабить геополитических конкурентов, таких как Россия.

– Западные компании и правительства получают значительные прибыли от навязывания зелёной энергетики, несмотря на её меньшую надёжность и зависимость от климатических условий.

5. Скептицизм по отношению к зелёной энергетике:

– Критика перехода на возобновляемые источники, так как они не могут полностью обеспечить устойчивое развитие, особенно для энергетически зависимых отраслей промышленности.

– Россия видит альтернативу в атомной энергетике, которая не требует зависимости от погодных условий и является надёжным источником энергии.

6. История климатической политики:

– Конвенция ООН по изменению климата и Киотский протокол были приняты с расплывчатыми формулировками, что вызвало сомнения в их научной обоснованности.

– Россия подписала Киотский протокол, но в дальнейшем придерживалась скептической позиции, подчёркивая его недостатки.

7. Скептический взгляд на Парижское соглашение:

– Академия наук России считает, что у Киотского протокола и Парижского соглашения нет научной основы.

– Российская климатическая стратегия основана на этих документах, что вызывает вопросы об её обоснованности.

Вывод:

Лекция подчёркивает, что «зелёная» повестка Запада продвигается в первую очередь ради экономических интересов, а не для спасения природы. В отличие от западных стран, Россия видит будущее в плановом развитии энергетики с использованием традиционных и атомных источников, которые более надёжны и позволяют поддерживать устойчивое развитие.