Вещий сон у последней черты
Александр Соколов, Алексей Орлов. Вещий сон у последней черты.
Пустые города… Поезда в один конец…
Страшные предсказания и вещие сны о нашем будущем.
Как избежать катострофы? Что нужно сделать каждому человеку?
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#АлександрСоколов #АлексейОрлов #Вещий #сон #упоследнейчерты #предсказание #будущее
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Актуальность ситуации – Ведущие обсуждают тяжелую текущую ситуацию, особенно в свете событий на Донбассе. Внимание обращается на то, что народ зачастую находится в кризисе и упадке.
2. Вещий сон как предостережение – Рассказ о вещем сне, символизирующем город в запустении и людей, находящихся в отчаянии. Сон указывает на упадок цивилизации, вызванный бездействием и нежеланием людей решать важные проблемы.
3. Смысл сна – Город в сне ассоциируется с упадком социальных отношений и утратой истинных ценностей. Люди в городе бегут, но не находят выхода, что символизирует заблуждения и страх перед необходимыми изменениями.
4. Причины кризиса – Упоминается, что кризис вызван тем, что люди позволяют себя манипулировать и обманывать ради краткосрочной выгоды. В результате они теряют способность отличать истинные ценности и попадают в ловушку иллюзий.
5. Проблема отсутствия власти народа – Говорится о том, что если народ не берёт на себя ответственность за управление, власть захватывают негодяи. Это приводит к тому, что людей начинают использовать как ресурс, не учитывая их интересы.
6. Способы противостояния – Ведущие предлагают путь ненасильственного сопротивления, основанный на хозяйственном самоуправлении, отказе от ненужного потребления и объединении на местах для управления своими ресурсами.
7. Призыв к осознанности и единству – Людям предлагается объединиться, осознать свои действия и цели, чтобы создать условия для достойного существования и не поддаваться манипуляциям.
Вывод: Беседа подчеркивает, что только осознанное управление и активное участие людей в общественных процессах способно изменить ситуацию. Предупреждение вещего сна – это призыв к пробуждению, самоорганизации и возвращению к настоящим ценностям ради лучшего будущего.
Главный финансер русофобии в киевской Руси – это еврейский бизнес на Украине.
Народ гибнет и не может противостоять незаконной хунте.
Еврейский бизнес должен покинуть Украину за черту оседлости навсегда.
Это подпитка фашизма внутри страны.