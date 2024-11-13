Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 13 ноября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка.
▫️ Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Нижний Клин, Новая Сорочина и Новоивановка. ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, две боевые машины пехоты «Bradley», два бронетранспортера М113, три боевые бронированные машины «Humvee» производства США, а также один автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 118-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево, Дарьино, Замостье, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.
▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-ой бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Журавка, Иволжанское, Писаревка, Хотень, Юнаковка и Яблоновка.
▫️ За сутки потери ВСУ составили более 450 военнослужащих, уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, из них две БМП «Bradley», два бронетранспортера М113 производства США, 33 боевые бронированные машины, а также пять артиллерийских орудий, в том числе одна САУ «Krab» польского производства, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс «Crotale» французского производства и 49 автомобилей.
▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 32150 военнослужащих, 202 танка, 134 боевые машины пехоты, 112 бронетранспортеров, 1146 боевых бронированных машин, 907 автомобилей, 274 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 12 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России
“В Севастополе на улице Тараса Шевченко взорвался и загорелся автомобиль, в результате чего погиб водитель, являвшийся военнослужащим, сообщил глава региона Михаил Развожаев.
В Севастополе произошел инцидент, при котором погиб военный, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Сообщение о пожаре поступило в службу 112 в среду, заявитель указал на взрыв и пожар автомобиля на улице Тараса Шевченко.
Спасатели МЧС прибыли на место в 9.59. Они оперативно эвакуировали водителя из автомобиля и передали его врачам скорой помощи, но спасти его не удалось. Погибший оказался военнослужащим.”
П.С. Месть должна быть мгновенной и в троекратном размере ,и озвученной сразу по исполнении ,иначе идейно очумелых не остановить..
В этом РФ нужно поучиться у Израиля.Если оставят в долгом ,типа расследовании ,значит позор военным РФ..
Если Турция разорвала дипотношения с Израилем, то позор НАТО.
А если корейские ракеты полетели на Киев, то позор НАТО.
Ракеты настолько примитивны что могут преодолеть любой купол.
Посмотрим сколько приземлится.
Какие корейские полетели на Киев?откуда? Турция бьется за право быть любимой цукой у Трампа на БВ..Как Польша с Англией против Орбана с США.ВСе делятся кто с кем -мне нравится одно ,Китаю не нравится ,что КНДР ратифицировала договор о стратегической безопасности с РФ,а нам не нравится Камень в Минске .Кто сказал ,что КНДР и Монголия только его зона интересов -как осьминог щупальца по всему миру распустил -обрезать надо понемногу
KN-23