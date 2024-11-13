Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 120-й бригад теробороны и 5 пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 43-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Загрызово, Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества.

Отражены семь контратак формирований 14-й, 53-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ.

Противник потерял до 500 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус». Уничтожены пять полевых складов боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й, 56-й, 81-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Дружковка, Дылеевка, Резниковка, Приволье, Миньковка, Курахово, Дроновка и Северск Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 720 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 105 мм орудие М119 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены два склада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 1-й и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Сухой Яр и Димитров Донецкой Народной Республики.

Отражены 10 контратак формирований 42-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49 и 425 штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Противник потерял свыше 480 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки штурмовых групп 101-й и 123-й бригад теробороны.

Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 126-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Степногорск Запорожской области, Михайловка, Антоновка и Шляховое Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энгергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35707 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19188 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17805 орудий полевой артиллерии и минометов, 28216 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России