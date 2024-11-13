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О дифференциации выплат при ранении

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А вот и подъехал расклад от правительства по дифференциации выплат при ранении.

Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий
Сумма единовременной выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Постановление об этом подписано.
Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы. Согласно постановлению, в этом случае полагается единовременная выплата в 3 млн рублей.
Военнослужащим с легкими ранениями установлена выплата в 1 млн рублей.
В случае иных травм выплата составит 100 тыс. рублей.

Итого.
По тяжелым сохранили как было в 3 000 000 рублей.
По легким снизили с 3 000 000 до 1 000 000 рублей.
По травмам опустили с 3 000 000 до 100 000 рублей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9493810.html
Метки: война на украине, деньги, мо рф, раненые, Россия
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