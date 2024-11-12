Рецепты светлого завтра, или Почему как раньше уже не будет | Сергей Голомолзин
Координатор «Проекта ЭРА» Сергей Голомолзин о главных постулатах построения светлого будущего, смысле построения нового мира, причинах смерти старого.
Ведущий: Илья Бокатов
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#СергейГоломолзин #ИльяБокатов #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Проект "Эра" – это альтернатива текущей экономической и социально-экономической системе, стремление к созданию нового общества с другими принципами и ценностями.
2. Три основных постулата проекта:
– Неограниченность ресурсов, данных человечеству, что позволяет строить общество без дефицита.
– Незначительное антропогенное влияние на планету, что противоречит "зелёной повестке".
– Нераспределённость населения и возможности освоения новых территорий.
3. Текущая экономическая система – деградирует и ведёт к глобальному кризису, основанному на борьбе за ограниченные ресурсы.
4. Задача проекта "Эра" – показать альтернативные правила игры, при которых исчезнет постоянный конфликт за ресурсы.
5. Пример для подражания – Рокфеллер, который, несмотря на накопление богатства, стал филантропом, осознав важность социальных ценностей.
6. Россия и страны бывшего СССР – рассматриваются как площадка для реализации новых идей и построения общества на альтернативных принципах.
Вывод:
Проект "Эра" предлагает радикальный пересмотр базовых постулатов общества, предполагая, что ресурсы не ограничены, а нынешняя система, основанная на борьбе за дефицит, приводит человечество к апокалипсису. Внедрение таких альтернативных идей требует сознательных усилий со стороны науки, интеллигенции и граждан, чтобы построить гармоничное общество, отказавшись от традиционных экономических структур и конфликтов.
Пусть аффтор посмотрит вот это (Про G-довские банки) :
https://eadaily.com/ru/news/2024/11/12/zakat-epohi-evreyskih-bankov-sleduyushchee-dvadcatiletie-budet-bolee-slozhnym
И все, кому интересно.