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Рецепты светлого завтра, или Почему как раньше уже не будет | Сергей Голомолзин

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Координатор «Проекта ЭРА» Сергей Голомолзин о главных постулатах построения светлого будущего, смысле построения нового мира, причинах смерти старого. 

Ведущий: Илья Бокатов

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:
https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#СергейГоломолзин #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:
1. Проект "Эра" – это альтернатива текущей экономической и социально-экономической системе, стремление к созданию нового общества с другими принципами и ценностями.
2. Три основных постулата проекта:
   – Неограниченность ресурсов, данных человечеству, что позволяет строить общество без дефицита.
   – Незначительное антропогенное влияние на планету, что противоречит "зелёной повестке".
   – Нераспределённость населения и возможности освоения новых территорий.
3. Текущая экономическая система – деградирует и ведёт к глобальному кризису, основанному на борьбе за ограниченные ресурсы.
4. Задача проекта "Эра" – показать альтернативные правила игры, при которых исчезнет постоянный конфликт за ресурсы.
5. Пример для подражания – Рокфеллер, который, несмотря на накопление богатства, стал филантропом, осознав важность социальных ценностей.
6. Россия и страны бывшего СССР – рассматриваются как площадка для реализации новых идей и построения общества на альтернативных принципах.

Вывод:
Проект "Эра" предлагает радикальный пересмотр базовых постулатов общества, предполагая, что ресурсы не ограничены, а нынешняя система, основанная на борьбе за дефицит, приводит человечество к апокалипсису. Внедрение таких альтернативных идей требует сознательных усилий со стороны науки, интеллигенции и граждан, чтобы построить гармоничное общество, отказавшись от традиционных экономических структур и конфликтов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BlNv0uZ53xo
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