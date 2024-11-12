Координатор «Проекта ЭРА» Сергей Голомолзин о главных постулатах построения светлого будущего, смысле построения нового мира, причинах смерти старого.

Ведущий: Илья Бокатов

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Проект "Эра" – это альтернатива текущей экономической и социально-экономической системе, стремление к созданию нового общества с другими принципами и ценностями.

2. Три основных постулата проекта:

– Неограниченность ресурсов, данных человечеству, что позволяет строить общество без дефицита.

– Незначительное антропогенное влияние на планету, что противоречит "зелёной повестке".

– Нераспределённость населения и возможности освоения новых территорий.

3. Текущая экономическая система – деградирует и ведёт к глобальному кризису, основанному на борьбе за ограниченные ресурсы.

4. Задача проекта "Эра" – показать альтернативные правила игры, при которых исчезнет постоянный конфликт за ресурсы.

5. Пример для подражания – Рокфеллер, который, несмотря на накопление богатства, стал филантропом, осознав важность социальных ценностей.

6. Россия и страны бывшего СССР – рассматриваются как площадка для реализации новых идей и построения общества на альтернативных принципах.

Вывод:

Проект "Эра" предлагает радикальный пересмотр базовых постулатов общества, предполагая, что ресурсы не ограничены, а нынешняя система, основанная на борьбе за дефицит, приводит человечество к апокалипсису. Внедрение таких альтернативных идей требует сознательных усилий со стороны науки, интеллигенции и граждан, чтобы построить гармоничное общество, отказавшись от традиционных экономических структур и конфликтов.