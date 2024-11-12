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Подвиг сапера Алиева

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Сапер Алиев записал видео с позиции, которую защищал три недели

Опубликовано видео, записанное солдатом РФ из Дагестана Закарьей Алиевым. Он провел три недели на нейтральной полосе, в одиночку защищая отбитый у врага опорный пункт.

В результате от блиндажа осталась лишь груда брёвен, по пояс в которых стоял 28-летний российский разведчик-сапёр. Питался он все это время найденным на позиции луком. И злился на летавшие вокруг дроны. «Чего ты вжикаешь? Ты скинь мне чего-нибудь», – ворчал солдат.
Наконец, наши его обнаружили, сбросили продукты, а потом и эвакуировали. Сейчас Закарья Алиев в госпитале. Он сильно истощён, но
идет на поправку.

@wargonzo – цинк

Достоин государственной награды за мужество и стойкость.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9492000.html
Метки: Видео, война на украине, вс рф, герои, дагестан, Россия
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