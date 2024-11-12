Подвиг сапера Алиева
Сапер Алиев записал видео с позиции, которую защищал три недели
В результате от блиндажа осталась лишь груда брёвен, по пояс в которых стоял 28-летний российский разведчик-сапёр. Питался он все это время найденным на позиции луком. И злился на летавшие вокруг дроны. «Чего ты вжикаешь? Ты скинь мне чего-нибудь», – ворчал солдат.
Наконец, наши его обнаружили, сбросили продукты, а потом и эвакуировали. Сейчас Закарья Алиев в госпитале. Он сильно истощён, но
идет на поправку.
@wargonzo – цинк
Достоин государственной награды за мужество и стойкость.