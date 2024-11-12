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Мегапроект освоения России, или Что такое Госратор | Владимир Боглаев, Валерия Филиппова

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Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода В. Н. Боглаев и руководитель проекта Эра Филиппов Валерия обсуждают критичные факторы для запуска и реализации мегапроекта пространственного развития Госратор как общего проекта для народа России, требующего для реализации стратегической перестройки страны.

Ведущая: Валерия Филиппова

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:
https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#ВладимирБоглаев #ВалерияФилиппова #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Проект Госратор и его цели:
   – Создание магистрали Минск-Анадырь с целью пространственного развития и мобилизации населения.
   – Предполагается решение демографических и миграционных вопросов через привлечение мигрантов к реальной производственной деятельности.

2. Вызовы и критика идеи:
   – Проект дороги критикуется как недостаточно стратегический для России и не ведущий к решению фундаментальных проблем, таких как суверенитет и демография.
   – Скептицизм в отношении потенциала дороги для создания устойчивых технологий и повышения рождаемости.

3. Проблемы суверенитета:
   – Россия теряет технологический и экономический суверенитет, что является более серьезной угрозой, чем отсутствие инфраструктурных проектов.
   – Основные ресурсы страны контролируются узким кругом лиц, что препятствует их использованию для национального блага.

4. Необходимость целеполагания и мобилизации:
   – Для успешной мобилизации народа необходимо четкое целеполагание, а не просто «строительство дорог».
   – Мобилизация должна быть направлена на достижение технологической независимости, а не на инфраструктурные проекты.

5. Шестой технологический уклад и будущее:
   – Обсуждается шестой уклад, который предполагает интеграцию живого и неживого (биотехнологии, нанотехнологии).
   – Россия не имеет достаточной научной и производственной базы для участия в этих технологиях, поэтому акцент на магистрали не решает этих проблем.

6. Глобальные проекты и роль России:
   – Россия рассматривается мировыми игроками как ресурсная база, а не как равноправный участник глобальных проектов.
   – Реальные силы, стоящие за глобальными проектами, конкурируют за российские ресурсы, в том числе внутри власти.

Вывод:
Основной акцент беседы делается на необходимости стратегического целеполагания и обретения технологического суверенитета России. Проект дороги Минск-Анадырь вызывает сомнения как способ решения фундаментальных проблем страны, таких как демографические и суверенитетные вопросы. Вместо этого предлагается фокус на развитии высоких технологий и независимости, что может привести к реальному укреплению позиции России на глобальной арене.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6KL3kH7F1_A
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28987 26955
    жора шапов два часа назад

      Основной акцент – этот :
      “3. Проблемы суверенитета:
      – Россия теряет технологический и экономический суверенитет, что является более серьезной угрозой, чем отсутствие инфраструктурных проектов.
      – Основные ресурсы страны контролируются узким кругом лиц, что препятствует их использованию для национального блага.”

      А главный – этот :”– Основные ресурсы страны контролируются узким кругом лиц, что препятствует их использованию для национального блага.”
      Ну и вопрос : “..для национального блага” какой нации ? В Конституции РФ записано, что РФ – многонациональная страна (государство).

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