Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода В. Н. Боглаев и руководитель проекта Эра Филиппов Валерия обсуждают критичные факторы для запуска и реализации мегапроекта пространственного развития Госратор как общего проекта для народа России, требующего для реализации стратегической перестройки страны.

Ведущая: Валерия Филиппова

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#ВладимирБоглаев #ВалерияФилиппова #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Проект Госратор и его цели:

– Создание магистрали Минск-Анадырь с целью пространственного развития и мобилизации населения.

– Предполагается решение демографических и миграционных вопросов через привлечение мигрантов к реальной производственной деятельности.

2. Вызовы и критика идеи:

– Проект дороги критикуется как недостаточно стратегический для России и не ведущий к решению фундаментальных проблем, таких как суверенитет и демография.

– Скептицизм в отношении потенциала дороги для создания устойчивых технологий и повышения рождаемости.

3. Проблемы суверенитета:

– Россия теряет технологический и экономический суверенитет, что является более серьезной угрозой, чем отсутствие инфраструктурных проектов.

– Основные ресурсы страны контролируются узким кругом лиц, что препятствует их использованию для национального блага.

4. Необходимость целеполагания и мобилизации:

– Для успешной мобилизации народа необходимо четкое целеполагание, а не просто «строительство дорог».

– Мобилизация должна быть направлена на достижение технологической независимости, а не на инфраструктурные проекты.

5. Шестой технологический уклад и будущее:

– Обсуждается шестой уклад, который предполагает интеграцию живого и неживого (биотехнологии, нанотехнологии).

– Россия не имеет достаточной научной и производственной базы для участия в этих технологиях, поэтому акцент на магистрали не решает этих проблем.

6. Глобальные проекты и роль России:

– Россия рассматривается мировыми игроками как ресурсная база, а не как равноправный участник глобальных проектов.

– Реальные силы, стоящие за глобальными проектами, конкурируют за российские ресурсы, в том числе внутри власти.

Вывод:

Основной акцент беседы делается на необходимости стратегического целеполагания и обретения технологического суверенитета России. Проект дороги Минск-Анадырь вызывает сомнения как способ решения фундаментальных проблем страны, таких как демографические и суверенитетные вопросы. Вместо этого предлагается фокус на развитии высоких технологий и независимости, что может привести к реальному укреплению позиции России на глобальной арене.