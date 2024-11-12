Мегапроект освоения России, или Что такое Госратор | Владимир Боглаев, Валерия Филиппова
Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода В. Н. Боглаев и руководитель проекта Эра Филиппов Валерия обсуждают критичные факторы для запуска и реализации мегапроекта пространственного развития Госратор как общего проекта для народа России, требующего для реализации стратегической перестройки страны.
Ведущая: Валерия Филиппова
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#ВладимирБоглаев #ВалерияФилиппова #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Проект Госратор и его цели:
– Создание магистрали Минск-Анадырь с целью пространственного развития и мобилизации населения.
– Предполагается решение демографических и миграционных вопросов через привлечение мигрантов к реальной производственной деятельности.
2. Вызовы и критика идеи:
– Проект дороги критикуется как недостаточно стратегический для России и не ведущий к решению фундаментальных проблем, таких как суверенитет и демография.
– Скептицизм в отношении потенциала дороги для создания устойчивых технологий и повышения рождаемости.
3. Проблемы суверенитета:
– Россия теряет технологический и экономический суверенитет, что является более серьезной угрозой, чем отсутствие инфраструктурных проектов.
– Основные ресурсы страны контролируются узким кругом лиц, что препятствует их использованию для национального блага.
4. Необходимость целеполагания и мобилизации:
– Для успешной мобилизации народа необходимо четкое целеполагание, а не просто «строительство дорог».
– Мобилизация должна быть направлена на достижение технологической независимости, а не на инфраструктурные проекты.
5. Шестой технологический уклад и будущее:
– Обсуждается шестой уклад, который предполагает интеграцию живого и неживого (биотехнологии, нанотехнологии).
– Россия не имеет достаточной научной и производственной базы для участия в этих технологиях, поэтому акцент на магистрали не решает этих проблем.
6. Глобальные проекты и роль России:
– Россия рассматривается мировыми игроками как ресурсная база, а не как равноправный участник глобальных проектов.
– Реальные силы, стоящие за глобальными проектами, конкурируют за российские ресурсы, в том числе внутри власти.
Вывод:
Основной акцент беседы делается на необходимости стратегического целеполагания и обретения технологического суверенитета России. Проект дороги Минск-Анадырь вызывает сомнения как способ решения фундаментальных проблем страны, таких как демографические и суверенитетные вопросы. Вместо этого предлагается фокус на развитии высоких технологий и независимости, что может привести к реальному укреплению позиции России на глобальной арене.
Основной акцент – этот :
“3. Проблемы суверенитета:
– Россия теряет технологический и экономический суверенитет, что является более серьезной угрозой, чем отсутствие инфраструктурных проектов.
– Основные ресурсы страны контролируются узким кругом лиц, что препятствует их использованию для национального блага.”
А главный – этот :”– Основные ресурсы страны контролируются узким кругом лиц, что препятствует их использованию для национального блага.”
Ну и вопрос : “..для национального блага” какой нации ? В Конституции РФ записано, что РФ – многонациональная страна (государство).