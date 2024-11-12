Как избавиться от экстрасистолии? Как панические атаки влияют на человека? Признаки тревожности
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В сегодняшнем выпуске поговорим о том, как навсегда избавиться от тревожности и панических атак. Ответ вы найдете в сегодняшней выпуске. Подписывайтесь на канал, комментируйте, задавайте свои вопросы под видео.
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Немного обо мне:
Я Синельников Валерий — доктор-психотерапевт, гомеопат, писатель, преподаватель йоги, академик Международной Славянской Академии (МСА) наук, образования, искусств и культуры, основатель Школы Здоровья и Радости и учебно-оздоровительного этнокультурного центра «Светоч».
Мои книги популярны не только в России. Они изданы на двадцати одном языке и с 1999 года пользуются неизменным спросом читателей в разных странах мира. Суммарный тираж книг более 15 млн экземпляров.
Первая книга «Возлюби болезнь свою» была издана в 1999 году и явилась результатом научной работы, которую я начал ещё, будучи студентом медицинского университета.
На этом канале я делюсь мыслями, опытом и знаниями на благо всех живых существ!
Здравия Вам!!!
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. История началась в 2017 году во время беременности, когда у Светланы впервые появилась экстрасистолия (нарушение сердечного ритма)
2. Развитие проблем:
- Сначала появились регулярные экстрасистолы
- В 2019 добавились панические атаки
- Позже развилась депрессия
- Появился постоянный страх и тревожность
3. Путь к исцелению:
- Начала с занятий йогой
- Нашла книгу "Возлюби болезнь свою"
- Обратилась к специалисту (Тамара Линич)
- Через работу с подсознанием выявила детскую травму, связанную с реакцией мамы на конфликты
4. Корень проблемы:
- В детстве мама остро реагировала на конфликты с дочерью
- При ссорах маме становилось плохо физически
- Это вызывало у ребенка сильный страх и чувство вины
5. Результаты работы над собой:
- Исчезли панические атаки
- Улучшилось состояние сердца
- Наладились отношения с мамой
- Нашла любимое дело (работа реабилитологом)
- Начала путешествовать и развиваться
Общий вывод:
История Светланы демонстрирует, как физические симптомы (экстрасистолия) и психологические проблемы (панические атаки, депрессия) могут быть связаны с непроработанными детскими травмами и эмоциями. Через осознание первопричины, работу с подсознанием и принятие ситуации можно не только избавиться от симптомов, но и полностью изменить качество жизни. Важно не бояться трудностей и воспринимать их как стимул к личностному росту и развитию. Болезнь может стать толчком к позитивным изменениям в жизни.