Открытый практический интенсив по работе с подсознанием 15 ноября 2024 https://clck.ru/3EYLGXНаучиться работать со своим подсознанием на практическом курсе Валерия Синельникова «Возлюби болезнь свою», начало 23 ноября 2024 https://clck.ru/3E6tkA► Стать Мастером трансформации своей жизни по методу Валерия Синельникова и помогать себе и близким https://clck.ru/36xgV4Книга «Возлюби болезнь свою» на Озоне https://ozon.ru/t/7YdoYLVКнига «Возлюби болезнь свою» на Вайлдберризе https://clck.ru/33HFGF

#паническиеатаки #экстрасистолия #тревожность #валерийсинельников

В сегодняшнем выпуске поговорим о том, как навсегда избавиться от тревожности и панических атак. Ответ вы найдете в сегодняшней выпуске. Подписывайтесь на канал, комментируйте, задавайте свои вопросы под видео.

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‍ Немного обо мне:

Я Синельников Валерий — доктор-психотерапевт, гомеопат, писатель, преподаватель йоги, академик Международной Славянской Академии (МСА) наук, образования, искусств и культуры, основатель Школы Здоровья и Радости и учебно-оздоровительного этнокультурного центра «Светоч».

Мои книги популярны не только в России. Они изданы на двадцати одном языке и с 1999 года пользуются неизменным спросом читателей в разных странах мира. Суммарный тираж книг более 15 млн экземпляров.

Первая книга «Возлюби болезнь свою» была издана в 1999 году и явилась результатом научной работы, которую я начал ещё, будучи студентом медицинского университета.

На этом канале я делюсь мыслями, опытом и знаниями на благо всех живых существ!

Здравия Вам!!!

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. История началась в 2017 году во время беременности, когда у Светланы впервые появилась экстрасистолия (нарушение сердечного ритма)

2. Развитие проблем:

- Сначала появились регулярные экстрасистолы

- В 2019 добавились панические атаки

- Позже развилась депрессия

- Появился постоянный страх и тревожность

3. Путь к исцелению:

- Начала с занятий йогой

- Нашла книгу "Возлюби болезнь свою"

- Обратилась к специалисту (Тамара Линич)

- Через работу с подсознанием выявила детскую травму, связанную с реакцией мамы на конфликты

4. Корень проблемы:

- В детстве мама остро реагировала на конфликты с дочерью

- При ссорах маме становилось плохо физически

- Это вызывало у ребенка сильный страх и чувство вины

5. Результаты работы над собой:

- Исчезли панические атаки

- Улучшилось состояние сердца

- Наладились отношения с мамой

- Нашла любимое дело (работа реабилитологом)

- Начала путешествовать и развиваться

Общий вывод:

История Светланы демонстрирует, как физические симптомы (экстрасистолия) и психологические проблемы (панические атаки, депрессия) могут быть связаны с непроработанными детскими травмами и эмоциями. Через осознание первопричины, работу с подсознанием и принятие ситуации можно не только избавиться от симптомов, но и полностью изменить качество жизни. Важно не бояться трудностей и воспринимать их как стимул к личностному росту и развитию. Болезнь может стать толчком к позитивным изменениям в жизни.