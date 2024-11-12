ЭКСКЛЮЗИВ! АРТАМОНОВ про жизнь двойного агента, французскую элиту, КГБ и распил советской авиации
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Александр Артамонов снова на Metametrica: впервые подробно о личном на грани грифа «секретно».
Процесс становления будущего разведчика в дух реальностях: французской и советской. Как проходило погружение в зарубежную элиту: Сорбонна, Католический институт и военно-дипломатическая академия. Как встреча с руководителем КГБ повлияла на будущую карьеру? Кому было выгодно разрушение советской авиации? Есть ли будущее у русского регионального самолета сегодня?
Продолжение скоро. Следите за обновлениями!
Таймкоды:
00:00 Заставка Мета LIVE
00:25 В студии с Викторией Федосовой – Александр Артамонов
00:56 «Университеты Артамонова»: сначала был МГУ
05:15 «Другие небеса – другие нравы»
09:06 Особенности отношений с родителями
12:15 В разведке человек должен быть «вживлен» в общество
15:34 «Легенда» Артамонова. «На полутонах и полуправде»
20:16 Путь в образовании: от МГУ до католического университета
22:36 Жизнь под прикрытием и «Национальный фронт»
26:38 Филолог, военный, социолог…
30:45 Председатель КГБ Крючков дал «путевку в жизнь»
34:49 Путь к военно-дипломатической академии
37:48 Начало карьере в сфере транспорта
39:56 Вся жизнь – это учеба экстерном
42:30 Состояние российского гражданского авиапрома
48:14 Научил нас Запад работать «по-своему»
52:47 Нам нужно отказаться от психологии «на Западе все лучше»
53:49 «Мы пока не научились делать машину среднего класса»
57:33 Новые секреты – во второй части. Скоро!
Александр Артамонов:
Telegram – https://t.me/nationaldef
Книги Александра Артамонова:
https://konzeptual.ru/artamonov-aleksandr-germanovich/
https://ozon.ru/t/NBd9qQN
https://ozon.ru/t/oM6vn14
Виктория Федосова:
Telegram – https://t.me/viclecticas
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