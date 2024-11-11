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Встречайте «Севморпуть 2.0». Россия начала строить новый глобальный маршрут

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Российские и китайские стратегические бомбардировщики и корабли провели первое совместное патрулирование в акватории северных морей и у побережья Аляски. Спущен на воду новый атомный ледокол «Чукотка», продолжается строительство самого мощного в мире ледокола «Россия», а также представлен проект первого подводного атомного газовоза — всё это части нового «Северного морского пути 2.0». Что это такое, почему так раздражает наших неприятелей, и, по традиции, о новом герое недели расскажем в этом выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

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Ролик про производство батареек:

https://youtu.be/MLWL9TV1BLQ
https://rutube.ru/video/private/c054bff533fc8e68725c5393855f12d3/?p=cpCoZcTMTNPjOk8fUYoOig
https://vk.com/video-65614662_456242694?list=389eaa78f5f6afdbf1

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Благодарим за поддержку компанию «Фирма «Перманент K&M»: https://permanent.ru

Комментарий редакции

Основные темы:

1. Совместное военное патрулирование России и Китая:
- Проведено первое совместное патрулирование кораблей в Беринговом и Чукотском морях
- Выполнены совместные полеты стратегических бомбардировщиков
- Вызвало "обеспокоенность" у США

2. Развитие Северного морского пути (СМП 2.0):
- Расширение концепции от 3,000 до 88,000 морских миль
- Создание единой транспортной системы от Санкт-Петербурга до Владивостока
- Прогноз доходов от транзита к 2030 году – более 1 триллиона рублей

3. Развитие ледокольного флота:
- Спуск на воду атомного ледокола "Чукотка"
- Строительство самого мощного ледокола "Россия"
- Разработка уникальных технологий для ледоколостроения

4. Инновационные проекты:
- Представлен проект подводного атомного газовоза
- Развитие технологий для работы в арктических условиях
- Производство специальных материалов и оборудования

5. Позитивные новости в разных сферах:
- Успешный запуск ракеты с 55 спутниками
- Открытие новых производств в разных регионах
- Развитие фармацевтической и промышленной отраслей

Вывод:
Выпуск демонстрирует масштабное развитие арктического направления России, где ключевым проектом является модернизация Северного морского пути. Страна активно развивает технологическую базу, строит новые ледоколы и разрабатывает инновационные транспортные решения. Важным аспектом является также военно-стратегическое сотрудничество с Китаем в арктическом регионе. Все эти действия направлены на укрепление позиций России в Арктике и развитие транспортного потенциала страны, несмотря на международные санкции и внешнее давление.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AF457wAaPuo
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