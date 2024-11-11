Российские и китайские стратегические бомбардировщики и корабли провели первое совместное патрулирование в акватории северных морей и у побережья Аляски. Спущен на воду новый атомный ледокол «Чукотка», продолжается строительство самого мощного в мире ледокола «Россия», а также представлен проект первого подводного атомного газовоза — всё это части нового «Северного морского пути 2.0». Что это такое, почему так раздражает наших неприятелей, и, по традиции, о новом герое недели расскажем в этом выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

*

Ролик про производство батареек:

https://youtu.be/MLWL9TV1BLQ

https://rutube.ru/video/private/c054bff533fc8e68725c5393855f12d3/?p=cpCoZcTMTNPjOk8fUYoOig

https://vk.com/video-65614662_456242694?list=389eaa78f5f6afdbf1

*

Благодарим за поддержку компанию «Фирма «Перманент K&M»: https://permanent.ru

Комментарий редакции

Основные темы:

1. Совместное военное патрулирование России и Китая:

- Проведено первое совместное патрулирование кораблей в Беринговом и Чукотском морях

- Выполнены совместные полеты стратегических бомбардировщиков

- Вызвало "обеспокоенность" у США

2. Развитие Северного морского пути (СМП 2.0):

- Расширение концепции от 3,000 до 88,000 морских миль

- Создание единой транспортной системы от Санкт-Петербурга до Владивостока

- Прогноз доходов от транзита к 2030 году – более 1 триллиона рублей

3. Развитие ледокольного флота:

- Спуск на воду атомного ледокола "Чукотка"

- Строительство самого мощного ледокола "Россия"

- Разработка уникальных технологий для ледоколостроения

4. Инновационные проекты:

- Представлен проект подводного атомного газовоза

- Развитие технологий для работы в арктических условиях

- Производство специальных материалов и оборудования

5. Позитивные новости в разных сферах:

- Успешный запуск ракеты с 55 спутниками

- Открытие новых производств в разных регионах

- Развитие фармацевтической и промышленной отраслей

Вывод:

Выпуск демонстрирует масштабное развитие арктического направления России, где ключевым проектом является модернизация Северного морского пути. Страна активно развивает технологическую базу, строит новые ледоколы и разрабатывает инновационные транспортные решения. Важным аспектом является также военно-стратегическое сотрудничество с Китаем в арктическом регионе. Все эти действия направлены на укрепление позиций России в Арктике и развитие транспортного потенциала страны, несмотря на международные санкции и внешнее давление.