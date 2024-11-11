Слева хакасский Малокетский идол, рубежа 19-20 века, и деревянный нож, справа Новгородский идол 10 века

В Малокетской тайге на границе с Пировским районом состоялась крупная аохеологическая находка: в дупле сосны находился идол высотой 34 см. представляющий собой верх груди, щею и голову мужчины в остроконечном головном уборе, вытесанные из цельного кедрового полена. На щее и груди идола находятся потемневщие следы жира. Под этим дуплом из ствола торчал деревянный штырь-шкант длинной 4 см., на который отверстием в деревянной рукоятке был надет кедровый цельнодеревянный нож длинной 23 см.

Находка была сделана волею случая участковым милиционером посёлка Малая Кеть Николаем Владимировичем Барановым из Бирилюсского РОВД при посещении тайги. Идол, штырь и нож были доставлены в Бирилюсский краеведческий музей и размещены в его экспозиции с надписью: «Идол чулымских тюрков конца XIX начала XX веков».

Местные учёные, правильно определив, что идол принадлежит культуре чулымцев, не смогли определить божество, изображением которого он является. Моя роль в судьбе этой находки сводилась к роли эксперта–религиоведа. Я идентифицировал, что этот идол является изображением бога грозы Кугурт–хана — хакасского эквивалента славянского Перуна.

Констатирую: эта находка имеет колоссальное значение для науки! В Новгороде при археологических раскопках А.В. Арциховский обнаружил такой же (но маленький, высотой 4,5 см) деревянный идол; его датировали серединой X века н.э., а Б.А. Колчин, Б.А. Рыбаков и Л.С. Клейн идентифицировали, что подобные идолы являются изображениями так называемых «домовых». Малокетская находка является неоспоримым опровержение этого заключения.

Идол сделан из дерева и был помещён в дупло дерева. Кыргызы, являющиеся одними из предков чулымцев, сопрягали дерево с культом огня; они не делали деревянных седалищ, в качестве жертвоприношения огню бросали в него жир, жиром они смазывали почитаемые деревья, а также деревянные элементы конструкции жилища. Этим и объясняется жир на найденном идоле. Когда грозовая молния воспламеняла дерево, хакасы зажигали от него очаги своих юрт, считая этот огонь священным; щепки разбитого молнией дерева они брали домой на счастье, так как, освящённые громовержцем, они служили оберегом против болезней.

Известно, что с помощью шамана все взрослые мужчины–чулымцы приносили жертву и вешали на ветки кедра шкурки пушных зверей. Найденный чулымский идол тоже сделан из кедра. Известно, что культ бога Солнца, огня и грозы был культом армии: древнерусские воины поклонялись Перуну, древнеримские — Митрасу, а эзельские восклицали в бою: «Таара, помоги!».

Малокетский идол имеет остроконечную шапочку. Её прототип — фригийский колпак Аттиса. Тождественный Аттису древнеримский Митрас тоже изображался в этом колпаке.

Идола нашли в дупле сосны. Во Фригии сосна считалась священным деревом Аттиса и использовалась в церемониях его культа.

На Руси и ныне жив обычай не оставлять на ночь в доме ножи открыто лежащими, потому что считается, что это помешает домовому защищать жилище. Следовательно, снабжённый ножом и помещённый в чаще, в дупле сосны, Малокетский идол не может быть изображением домового. Нож сделан цельнодеревянным и на нём нет следов крови и следов, указывающих, что им что–то резали. Следовательно, он, подобно стрелам в колчане Артемиды, является кукольным атрибутом скульптуры божества, а не орудием церемониального действа. Древнеегипетский бог Маахес, как и тождественный ему древнеримский Митрас, изображался с ножом в руке.

Бог Солнца, огня и грозы считался богом армии, справедливости, закона, карателем, судьёй народов и Мессией, который в конце времён повергает Диавола и завершает эру грешников. Он нигде никогда не считался покровителем охотников; об охотничьем улове, процветании скотоводства и урожае молили его сестру–близнеца, с которой он образовывал дуальную пару противоположностей: Солнце/Луна, свет/тьма, день/ночь, жизнь/смерть, бог скопцов/богиня эроса, огонь/вода, молния и гром/туча и туман. Пара этих божеств почиталась всеми культурами и известна, в частности, под именами: Аполлон/Артемида, Вахагн/Астхик, Тешуб/Хебат, Шива/Кали, Кугурт–хан/Ымай, Перун/Дана (в поздние времена Дану стали именовать Марой).

Исследователи хакасской мифологии часто ошибочно называют божеством огня богиню Ымай. Ымай считается богиней домашнего очага и в этом качестве её именуют От Ине. ВАЖНО, что в древности домовым и божеством домашнего очага, печки, считалась ТОЛЬКО богиня смерти. Гимн Орфея XXVI (античный текст) недвусмысленно отождествляет богиню смерти Кибелу с домовым — богиней домашнего очага Гестией. Мудрая мифология коми разъясняет, что она (коми называют её Кулэм) «инеем покрывает печь», т.е., будучи богиней домашнего очага, она остаётся богиней воды, а бог огня — это её брат–близнец — бог грозы. В загадках коми печка метафорически сопоставляется с пожирающей пастью чёрной медведицы Кулэм.

Как сказано выше, во всех мифологиях бог грозы (он же Мессия) образует с богиней смерти дуальную пару противоположностей. В базовых мифологиях считается, что они — брат и сестра близнецы. Будучи богом скопцов, Аттис считался вечным мальчиком и изображался ребёнком. Известны изображения Кибелы и Аттиса, где они предстают в облике дамы с младенцем. Мифологии, в которых сущность этих божеств утрачена, тоже изображают их как даму и младенца, однако, черты ребёнка иногда принимаются за гнома (например, Трауко), и его объявляют то мужем (в мифологии чилийского острова Чилоэ, Трауко якобы муж Фьюры), то сыном богини смерти (в мифологии Сальвадора, Ципитио якобы сын Сигуанабы). Образ Мессии в облике младенца на руках у богини смерти был заимствован из древних культов Христианством, превратившись в иконы Девы Марии с Иисусом. Бог грозы в облике младенца в поздние времена стал восприниматься как гном, а его сопряжённость с богиней смерти, которая, как сказано выше, считалась домовым, стала причиной путаницы. Так возник современный, ошибочный образ домового в облике гнома (в действительности, этот «гном» — бог грозы, а бог грозы нигде никогда не считался домовым). Обнаружение Малокетского идола, обладающего однозначными чертами бога грозы, позволяет разоблачить эту ошибку.

У хакасов существовали статуэтки родовых предков (такой предок назывался «тёсь»; русский вариант этого термина — «тёзка»). У кыргызов существовали статуэтки вместилища душ умерших (такая статуэтка называлась «тул»). Статуэтки тёсей чаще всего имели облик деревянной рогатины, радикально непохожий на Малокетского идола. Тул же на церемонии, эквивалентной нанайско–ульчским последним поминкам («каса»), либо сжигался, либо отправлялся на кладбище (но не в тайгу с ножом).

В заключение я выражаю бесконечную благодарность Валентине Александровне Деньгиной за то, что в ответ на мою просьбу она сделала и бесплатно предоставила мне для исследования множество фотографий Малокетского идола, его ножа и шканта с разных ракурсов; будучи мастером по деревообработке, резчиком по дереву и агрономом, изучила эти изделия и подробно ответила на множество моих вопросов о жире, смоле и других чертах этой находки.

Ныне, когда наука на Руси практически уничтожена, «затребовать» и принудить предоставить информацию о находке академическим путём невозможно; Валентина Александровна не обязана была реагировать на мои просьбы. Однако, благодаря предоставленной ею информации мне удалось дать заключение не только о Малокетской находке, но и о других статуэтках, подобных вышеописанному Новгородскому идолу, идентифицировав, что это — изображения бога грозы.

Примечание: на приведенной фотографии через отверстие в рукоятке ножа продета нитка; этой нитью к ножу привязали прямоугольную бирку с кодом этого экспоната в Бирилюсском краеведческом музее, то есть этой нити не было на ноже тогда, когда идол находился в Малокетской тайге.

Базовая статья об этом исследовании опубликована в Красноярской газете №10 (1993) от 14 февраля 2012 года.

Авак Авакян

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Находка в Малокетской тайге:

- Деревянный идол высотой 34 см из кедра

- Деревянный нож длиной 23 см

- Найдены в дупле сосны участковым милиционером

- Датируется концом XIX - началом XX века

2. Идентификация идола:

- Автор определил его как изображение бога грозы Кугурт-хана

- Является хакасским эквивалентом славянского Перуна

- Имеет характерную остроконечную шапочку (фригийский колпак)

- На идоле обнаружены следы жира, что связано с ритуальными практиками

3. Научное значение находки:

- Опровергает теорию о том, что подобные идолы являются изображениями домовых

- Схожий идол был найден в Новгороде (высотой 4,5 см, X век)

- Деревянный нож является атрибутом божества, а не ритуальным инструментом

4. Религиоведческий контекст:

- Бог грозы считался божеством армии, справедливости и закона

- Образует дуальную пару с богиней смерти во многих культурах

- Связь с культом огня и деревьев у хакасов и чулымцев

Вывод:

Малокетская находка имеет важное значение для понимания религиозных верований сибирских народов и их связей с другими культурами. Она позволяет пересмотреть некоторые устоявшиеся теории о древних идолах и демонстрирует культурные параллели между разными народами в отношении почитания бога грозы. Автор подчеркивает универсальность образа бога грозы в различных культурах и его устойчивую связь с военной, правовой и карательной функциями, а также постоянное сопряжение с женским божеством в дуальной паре. Находка также помогает прояснить ошибочную интерпретацию подобных идолов как домовых в более поздних культурных традициях.