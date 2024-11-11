Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии

Нам еще много есть куда расти

19 2

Глядя на результаты очередной атаки дронов по Москве можно сделать три вывода. Первый утешительный – атак этого масштаба ряд специалистов ждал еще в 2023 году и с худшими последствиями, но в реальности обеспечить применение 80+ аппаратов в одном налете ВСУ смогли только к концу 2024, а последствия не впечатляют. При этом надо отметить, что многие объекты на западе России, летом 2023 бывшие полностью беззащитными, сейчас представляют собой куда более серьезные цели, и для их повреждения или вывода из строя требуется намного больше усилий, чем полтора года назад.

Второй вывод тоже довольно приятный для нас: командование ВСУ, продолжая преследовать главным образом медийные цели, по-прежнему сосредотачивает усилия на Москве, в то время как налет подобного масштаба мог бы дать более весомый результат на промышленном или инфраструктурном объекте где-то в провинции, но медийный эффект был бы конечно не тем, что в случае гипотетической удачной атаки против столицы.

Третий менее приятен. США и их партнеры, не желая передавать хохлу дальнобойное оружие с правом ударов по «старой» территории России, тем не менее, поддерживают их в части создания дронов. Здесь кроется, по сути, единственная возможность для НАТО поднять ставки, не сильно рискуя эскалацией: приложить усилия к тому, чтобы  хохол мог запускать за одну ночь по 200-300 дронов, с соответствующим ростом результативности.

Именно в качестве «обеспечения переговорной позиции». Нет, понятно, что на подобный аргумент наши возложат болт, и продолжат воевать дальше, додавливая до результата, но готовыми к резкому росту частоты и мощности атак дронов, нам нужно быть. Со всех точек зрения, от физической защиты угрожаемых объектов, до усиления ПВО последнего рубежа в районах, где концентрация подобных объектов особенно высока. Но в последней части, кроме Москвы и еще нескольких локальных точек, нам еще много есть куда расти.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Масштаб атак:
- Атаки масштаба 80+ дронов ожидались еще в 2023 году
- Такой масштаб был достигнут только к концу 2024
- Результативность атак оказалась ниже ожидаемой

2. Изменение защищенности объектов:
- Объекты на западе России стали значительно лучше защищены по сравнению с 2023 годом
- Требуется больше усилий для их поражения

3. Выбор целей:
- ВСУ фокусируются на Москве ради медийного эффекта
- Атаки по промышленным объектам в регионах могли бы быть эффективнее

4. Роль западных партнеров:
- США и партнеры поддерживают производство дронов
- Существует возможность увеличения масштаба атак до 200-300 дронов за ночь
- Это рассматривается как способ усиления переговорной позиции

Вывод:
Статья указывает на необходимость подготовки к возможному увеличению масштаба и частоты атак беспилотников, несмотря на их текущую относительно низкую эффективность. Требуется дальнейшее усиление систем ПВО и физической защиты объектов, особенно в регионах с высокой концентрацией важных объектов. При этом отмечается, что текущая система защиты показывает лучшие результаты по сравнению с 2023 годом.

Источник: https://t.me/vysokygovorit/17940
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Споры о "русской агрессии"
Бэкграунд, выпуск-332 за 28 декабря 2013
Руслан Бах: Безработица и занятость – ситуация безнадёжная?
Сырадасай – самый северный проект «Енисейской Сибири»
2 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru