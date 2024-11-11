Глядя на результаты очередной атаки дронов по Москве можно сделать три вывода. Первый утешительный – атак этого масштаба ряд специалистов ждал еще в 2023 году и с худшими последствиями, но в реальности обеспечить применение 80+ аппаратов в одном налете ВСУ смогли только к концу 2024, а последствия не впечатляют. При этом надо отметить, что многие объекты на западе России, летом 2023 бывшие полностью беззащитными, сейчас представляют собой куда более серьезные цели, и для их повреждения или вывода из строя требуется намного больше усилий, чем полтора года назад.

Второй вывод тоже довольно приятный для нас: командование ВСУ, продолжая преследовать главным образом медийные цели, по-прежнему сосредотачивает усилия на Москве, в то время как налет подобного масштаба мог бы дать более весомый результат на промышленном или инфраструктурном объекте где-то в провинции, но медийный эффект был бы конечно не тем, что в случае гипотетической удачной атаки против столицы.

Третий менее приятен. США и их партнеры, не желая передавать хохлу дальнобойное оружие с правом ударов по «старой» территории России, тем не менее, поддерживают их в части создания дронов. Здесь кроется, по сути, единственная возможность для НАТО поднять ставки, не сильно рискуя эскалацией: приложить усилия к тому, чтобы хохол мог запускать за одну ночь по 200-300 дронов, с соответствующим ростом результативности.

Именно в качестве «обеспечения переговорной позиции». Нет, понятно, что на подобный аргумент наши возложат болт, и продолжат воевать дальше, додавливая до результата, но готовыми к резкому росту частоты и мощности атак дронов, нам нужно быть. Со всех точек зрения, от физической защиты угрожаемых объектов, до усиления ПВО последнего рубежа в районах, где концентрация подобных объектов особенно высока. Но в последней части, кроме Москвы и еще нескольких локальных точек, нам еще много есть куда расти.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Масштаб атак:

- Атаки масштаба 80+ дронов ожидались еще в 2023 году

- Такой масштаб был достигнут только к концу 2024

- Результативность атак оказалась ниже ожидаемой

2. Изменение защищенности объектов:

- Объекты на западе России стали значительно лучше защищены по сравнению с 2023 годом

- Требуется больше усилий для их поражения

3. Выбор целей:

- ВСУ фокусируются на Москве ради медийного эффекта

- Атаки по промышленным объектам в регионах могли бы быть эффективнее

4. Роль западных партнеров:

- США и партнеры поддерживают производство дронов

- Существует возможность увеличения масштаба атак до 200-300 дронов за ночь

- Это рассматривается как способ усиления переговорной позиции

Вывод:

Статья указывает на необходимость подготовки к возможному увеличению масштаба и частоты атак беспилотников, несмотря на их текущую относительно низкую эффективность. Требуется дальнейшее усиление систем ПВО и физической защиты объектов, особенно в регионах с высокой концентрацией важных объектов. При этом отмечается, что текущая система защиты показывает лучшие результаты по сравнению с 2023 годом.