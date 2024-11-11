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Кто за кого голосовал

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Стоит отметить, что Трамп увеличил число своих симпатиков среди женщин, негров и латиносов по сравнению с выборами 2020 года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9489627.html
Метки: выборы, США, Трамп, харрис, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 32676 27826
    марина 57 мин. назад

      Психопатическая личность,шоумен,как и Зеля,нарцисс ,он напоминает мне Жирика-тот тоже всем всё обещал:
      женщинам по мужчине,гомосекам тоже по мужчине,консерваторам -два пола,Пентагону войну с Ираном.нейтральным в 24 часа закончить войну в 404.Сказать и сделать -это не одно и тоже ,тем более в кризис.Мы скоро увидим.что за план ему нарисовали назначившие его..Младший Донни разместил пост .где сказал Зеле ,что через 38 дней закончатся его карманные деньги.Не любят Зелю в семье выходит.

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