#плохойсигнал 12-й выпуск из серии подкастов о трагедии 1941-го года в Катынском лесу. Ещё один, новоиспечённый, мега-специалист – Тамара Эйдельман.

Все выпуски в аудио-формате https://badsignal.mave.digital/

Посмотреть расшифровку с указанием источников информации или поддержать автора вы можете на Boosty https://boosty.to/badsignal

00:00:00 Вступление

00:01:44 Пара слов об авторе

00:03:14 Обложка

00:04:37 Позиция РФ

00:12:51 Путин-Медведев etc.

00:15:55 Вялый саспенс

00:18:01 Похождения Свяневича

00:23:27 О невинности Польши

00:28:10 Опыт и хаос

00:30:40 Мадам ломает географию

00:33:05 Предсмертная идеологическая обработка

00:36:24 Записка Берии

00:42:29 Черновики записки Берии

00:49:02 Википедия

00:54:56 Полночь сатаны в Калинине

00:57:20 Катынский полигон

00:59:43 Старобельск в Харькове

01:01:14 Основной посыл от мадам

01:05:32 Подсчёт уцелевших от мадам

01:10:01 Неотразимая логика мадам

01:15:32 Огромная ошибка

01:19:58 Выводы