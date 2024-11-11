Катынь 12. Мадам Эйдельман. Часть 1
#плохойсигнал 12-й выпуск из серии подкастов о трагедии 1941-го года в Катынском лесу. Ещё один, новоиспечённый, мега-специалист – Тамара Эйдельман.
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00:00:00 Вступление
00:01:44 Пара слов об авторе
00:03:14 Обложка
00:04:37 Позиция РФ
00:12:51 Путин-Медведев etc.
00:15:55 Вялый саспенс
00:18:01 Похождения Свяневича
00:23:27 О невинности Польши
00:28:10 Опыт и хаос
00:30:40 Мадам ломает географию
00:33:05 Предсмертная идеологическая обработка
00:36:24 Записка Берии
00:42:29 Черновики записки Берии
00:49:02 Википедия
00:54:56 Полночь сатаны в Калинине
00:57:20 Катынский полигон
00:59:43 Старобельск в Харькове
01:01:14 Основной посыл от мадам
01:05:32 Подсчёт уцелевших от мадам
01:10:01 Неотразимая логика мадам
01:15:32 Огромная ошибка
01:19:58 Выводы