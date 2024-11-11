К годовщине Великого Октября: страницы истории. Е.Ю.Спицын на радио Маяк программа: Стиллавин Today
Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 7 ноября 2024 г.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Подготовка к революции:
- Ленин начал подготовку к восстанию после подавления Корниловского мятежа
- Первоначально Ленин предлагал компромисс эсерам и меньшевикам о формировании однородного социалистического правительства
- К моменту восстания (23-24 октября) противоречия внутри руководства партии большевиков были в основном преодолены
2. Механизм взятия власти:
- Власть была взята относительно легально через II Съезд Советов
- Первым был принят декрет о власти, по которому Совет брал на себя всю полноту государственной власти
- Не было масштабного штурма Зимнего дворца – произошёл просто арест членов Временного правительства
3. Роль ключевых фигур:
- Ленин был главным идеологом и организатором революции
- Троцкий играл важную роль, но не был главной фигурой (вступил в партию большевиков только в июле-августе 1917)
- Были созданы два руководящих органа: Военно-революционный комитет ЦК и Политбюро ЦК
4. Предпосылки революции:
- Временное правительство не решило два ключевых вопроса: о земле и мире
- События февраля 1917 года были проектом московской буржуазии против петроградской бюрократии
- Политический кризис апреля 1917 года привёл к отставке ключевых фигур Временного правительства
Вывод:
Беседа представляет события Октябрьской революции как относительно легальный процесс перехода власти через существующие институты (Советы), а не как насильственный переворот. Подчёркивается ведущая роль Ленина и неспособность Временного правительства решить ключевые проблемы страны, что создало условия для прихода большевиков к власти. Особое внимание уделяется развенчанию мифов о кровавом захвате власти и преувеличенной роли Троцкого в революционных событиях.