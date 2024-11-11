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Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели (1989)

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Социальная драма, экранизация повести Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели"

Печальная история о том, как наглый демагог и бездельник Фома Опискин, проживая в доме полковника Ростанева, своим словоблудием завладел душами и умами образованных и неглупых людей. У Фомы нет корыстной цели, к которой он стремился бы. Он искренен и нерасчетлив в игре. Это позволяет ему, вчерашнему шуту, диктовать обитателям Степанчикова свои законы, терпеть свои вздорные выходки, непростительные для любого другого.

00:00 – 1 серия
1:27:18 – 2 серия

#Лентелефильм, 1989

Автор сценария – Лев Цуцульковский
Автор сценария – Виктор Якобсон
Режиссер – Лев Цуцульковский (постановщик)
Оператор – Вячеслав Бабенков (постановщик)
Композитор – Владимир Сапожников
Художник – Николай Субботин (постановщик)
Актер – Александр Лазарев-старший (Ростанев)
Актер – Лев Дуров (Фома Опискин)
Актер – Валерий Сторожик (Сергей)
Актер – Ирина Жалыбина (Настенька)
Актер – Александр Леньков (Ежевикин)
Актер – Светлана Немоляева (Татьяна Ивановна)
Актер – Катя Иванова (Сашенька)
Актер – Людмила Аринина (Генеральша)
Актер – Елизавета Никищихина (Перепелицина)
Актер – Валентина Талызина (Обноскина)
Актер – Игорь Ветров (Обноскин)
Актер – Валентин Гафт (Коровкин)
Актер – Геннадий Коротков (Бахчеев)
Актер – Василий Мищенко (Мизинчиков)
Актер – Иван Лапиков (Гаврила)
Актер – Ирина Карташева (Прасковья Ильинична)
Актер – Александр Лазарев-младший (в титрах Александр Трубецкой) (Видоплясов)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uSWR4IGI4-0
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27306 23014
    brahman два часа назад

      Экранизация классического произведения Ф.М. Достоевского “Село Степанчиково и его обитатели” представляет собой яркое противостояние двух колоритных персонажей – доброго и наивного полковника Ростанева в исполнении Александра Лазарева и мелкого, эгоистичного самодура Фомы Опискина, роль которого блестяще сыграл Лев Дуров.
      Фома Опискин занимает в фильме роль своеобразного духовного эталона и мерила для окружающих. Он судит обо всем с высокомерным превосходством, постоянно возвеличивая себя и унижая других. Его высокопарные, лишенные смысла фразы звучат для простодушного полковника Ростанева как истина, и он слепо принимает на веру все критические замечания Фомы, даже если они абсурдны.
      Для стороннего же наблюдателя Фома Опискин предстает жалким лицемером, умело использующим доверие окружающих и манипулирующим их наивностью. Однако его странная, но убедительная риторика оказывает такое влияние на простых людей, что они воспринимают его высокопарный слог как голос истины и здравого смысла. Даже мать главного героя, как и другие женщины-приживалки, буквально обожествляют Фому, подобно тому, как простой народ во времена Христа шел за фарисеями, несмотря на обличение их лицемерия.
      Невероятно яркая и убедительная игра Льва Дурова в роли Фомы Опискина делает этот образ поистине запоминающимся. Режиссерская экранизация во многом точно следует оригинальному произведению Достоевского, лишь незначительно дополняя сюжет, что только обогащает его.
      Ключевая философская ценность фильма заключается в том, что эгоизм и вседозволенность могут процветать лишь на почве всепрощения и потворства окружающих. Такое слепое всепрощение, несмотря на кажущуюся духовную пользу, может нанести существенный вред тому, кто является источником критики, создавая опасную иллюзию вседозволенности.

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