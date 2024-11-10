Очередной налет украинских БПЛА на столицу и другие российские регионы был успешно отражен. Но тут следует отметить, что ВСУ выстроили довольно четкую систему применения беспилотников.

Тяжёлые беспилотники большого радиуса действия применяются для ударов по российским городам и инфраструктурным объектам. Эффективность применения такого типа БПЛА зависит во многом, в том числе от адекватности руководства тех самых объектов – заводов, НПЗ, складов. Установка защитных сеток дело не слишком дорого по сравнению со стоимостью, например, химкомбината в целом. Налеты ударных БПЛА по замыслу ВСУ и их кураторов, совершаются и для формирования психологического и информационного эффекта. Но система ПВО вокруг, например, столицы выстроена так чётко (прежде всего благодаря московским властям), что о попытках налета БПЛА москвичи узнают только из новостей, где рассказывают про то, что беспилотники сбиты.

А что касается фронтового применения дронов, то ситуация в этой сфере, совсем иная. В условиях нехватки личного состава, ВСУ сделали ставку именно на дроны. Есть участки фронта, которые противник удерживает исключительно за счёт количества дронов и хорошо подготовленных операторов. Бусифицированные мужики такие себе бойцы, но удержать опорник при условии, что в воздухе над ними висят постоянно десяток FPV, они вполне способны.

Дронами ВСУ восполняет недостаток ствольной артиллерии и боеприпасов к ней. И судя по всему, именно на дроны будет сделана ставка в компании 2025 года. Если кто-то думает, что Киев откажется воевать или пойдёт на переговоры, то хочу разочаровать. Киев уже сейчас готовит новое наступление, и победа Трампа тому не помеха, уже хотя бы потому, что в целом Трамп считает обеспечение Украины не своей задачей, а задачей Европы. А те дадут Киеву и деньги и вооружение.

Так вот в бригаде "Азов" например, рота БПЛА сейчас масштабируется в батальон беспилотных систем. Вероятнее всего, что эта практика будет применена во всех наиболее боеспособных и мотивированных подразделениях ВСУ и Нацгвардии. Напомню также, что БПЛА в ВСУ фактически являются отдельным родом войск. И если не наступление, то активную оборону с постоянными попытками прорыва на нашу территорию при поддержке БПЛА, Киев попытается реализовать. И налеты ударных дронов киевский режим также будет продолжать. У него просто выхода нет. Конец войны равно смерть Зеленского. Не только политическая.

Просто все это нам надо иметь ввиду и готовиться к подобному развитию событий. В частности, вопрос эффективного носимого РЭБ, вопрос иных способов борьбы с FPV дронами, сейчас выходят на первый план.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Украина выстроила систему применения БПЛА двух типов:

– Тяжелые беспилотники для ударов по городам и инфраструктуре

– Фронтовые FPV-дроны для военных операций

2. Эффективность защиты от БПЛА зависит от:

– Системы ПВО (успешно работает в Москве)

– Защитных мер на объектах (установка сеток)

3. Тактическое применение дронов ВСУ:

– Компенсация нехватки личного состава

– Замена артиллерии

– Удержание позиций с помощью FPV-дронов

4. Планы на 2025 год:

– Масштабирование подразделений БПЛА

– Продолжение военных действий независимо от победы Трампа

– Поддержка со стороны Европы

5. Организационные изменения:

– БПЛА стали отдельным родом войск в ВСУ

– Расширение дрон-подразделений (пример "Азова")

Вывод:

Статья указывает на растущую роль беспилотников в военной стратегии ВСУ. Это требует адаптации защитных мер как на фронте (развитие средств РЭБ, противодействие FPV-дронам), так и в тылу (защита инфраструктурных объектов). При этом автор подчеркивает, что конфликт будет продолжаться, поскольку у киевского руководства "нет выхода", а поддержка со стороны Европы сохранится независимо от позиции США.