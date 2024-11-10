Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Вопрос эффективного носимого РЭБ, вопрос иных способов борьбы с FPV дронами, сейчас выходят на первый план.

54 0

Очередной налет украинских БПЛА на столицу и другие российские регионы был успешно отражен. Но тут следует отметить, что ВСУ выстроили довольно четкую систему применения беспилотников.

Тяжёлые беспилотники большого радиуса действия применяются для ударов по российским городам и инфраструктурным объектам. Эффективность применения такого типа БПЛА зависит во многом, в том числе от адекватности руководства тех самых объектов – заводов, НПЗ, складов. Установка защитных  сеток дело не слишком дорого по сравнению со стоимостью, например,  химкомбината в целом. Налеты  ударных БПЛА по замыслу ВСУ и их  кураторов, совершаются и для формирования психологического и информационного эффекта. Но система ПВО вокруг, например,  столицы выстроена так чётко (прежде всего благодаря московским властям), что о попытках налета БПЛА москвичи узнают только из новостей, где рассказывают про то, что беспилотники сбиты.

А что касается фронтового применения дронов, то ситуация в этой сфере, совсем иная. В условиях нехватки личного состава, ВСУ сделали ставку именно на дроны. Есть участки фронта, которые противник удерживает исключительно за счёт количества дронов и хорошо подготовленных операторов. Бусифицированные мужики такие себе бойцы, но удержать опорник при условии, что в воздухе над ними висят постоянно десяток FPV, они вполне способны.

Дронами ВСУ восполняет недостаток ствольной артиллерии и боеприпасов к ней. И судя по всему, именно на дроны будет сделана ставка в компании  2025 года. Если кто-то думает, что Киев откажется воевать или пойдёт на переговоры, то хочу разочаровать. Киев уже сейчас готовит новое наступление, и победа Трампа тому не помеха, уже хотя бы потому, что в целом Трамп считает обеспечение Украины не своей задачей, а задачей Европы. А те дадут Киеву и деньги и вооружение.

Так вот в бригаде "Азов" например, рота БПЛА сейчас масштабируется в батальон беспилотных систем. Вероятнее всего, что эта практика будет применена во всех наиболее боеспособных и мотивированных подразделениях ВСУ и Нацгвардии. Напомню также, что БПЛА в ВСУ фактически являются отдельным родом войск. И если не наступление, то активную оборону с постоянными попытками прорыва на нашу территорию при поддержке БПЛА, Киев попытается реализовать. И налеты ударных дронов киевский режим также будет продолжать. У него просто выхода нет. Конец войны равно смерть Зеленского.  Не только политическая.

Просто все это нам надо иметь ввиду и готовиться к подобному развитию событий. В частности, вопрос эффективного носимого РЭБ, вопрос иных способов борьбы с FPV дронами, сейчас выходят на первый план.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Украина выстроила систему применения БПЛА двух типов:
   – Тяжелые беспилотники для ударов по городам и инфраструктуре
   – Фронтовые FPV-дроны для военных операций

2. Эффективность защиты от БПЛА зависит от:
   – Системы ПВО (успешно работает в Москве)
   – Защитных мер на объектах (установка сеток)

3. Тактическое применение дронов ВСУ:
   – Компенсация нехватки личного состава
   – Замена артиллерии
   – Удержание позиций с помощью FPV-дронов

4. Планы на 2025 год:
   – Масштабирование подразделений БПЛА
   – Продолжение военных действий независимо от победы Трампа
   – Поддержка со стороны Европы

5. Организационные изменения:
   – БПЛА стали отдельным родом войск в ВСУ
   – Расширение дрон-подразделений (пример "Азова")

Вывод:

Статья указывает на растущую роль беспилотников в военной стратегии ВСУ. Это требует адаптации защитных мер как на фронте (развитие средств РЭБ, противодействие FPV-дронам), так и в тылу (защита инфраструктурных объектов). При этом автор подчеркивает, что конфликт будет продолжаться, поскольку у киевского руководства "нет выхода", а поддержка со стороны Европы сохранится независимо от позиции США.

Источник: https://t.me/MedvedevVesti/19150
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Политэкономия без ретуши
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 апреля 2017
Александр Русин. Нужен ли нам новый СССР? Тоска по нему есть – но смыл ее пока неясен
Цифровая экономика и внешнее управление
Что на самом деле измеряют тесты интеллекта?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru