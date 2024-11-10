С конца ХХ века он стал для всего мира "путешественником номер один", который разве что в космос не летал и не покорял "полюс глубины" Марианской впадины на дне Тихого океана (хотя в его планах присутствовало и такое), а вот все остальные экстремальные отметки нашей планеты им достигнуты, пути к ним пройдены, некоторые — не единожды и по-разному, как, например, восхождения на Эверест и морские "кругосветки". Поскольку наша история — это наша география, Фёдор Филиппович Конюхов (р. 12 декабря 1951 г.) маршрутами своих невероятных странствий на суше, на море и по воздуху, можно сказать, писал и пишет историю России, в том числе её будущую историю, демонстрируя почти беспредельные возможности человека выживать в любых обстоятельствах, преодолевая любые препятствия на пути к поставленным целям. Отдельный момент — что это не просто человек, но русский православный человек, священник Русской православной церкви Московского патриархата (хиротония — 19 декабря 2010 года, протоиерей с 2016 года) — живое подтверждение известного путинского тезиса о том, что "границы России нигде не заканчиваются". И этому человеку принадлежат на вид простые и всем понятные, но исполненные глубокой, воистину евангельской мудрости слова: "Познаёт мир не тот, кто мыслит, но тот, кто любит".

Сто́ит предположить, что именно любовь на протяжении многих десятилетий вела Фёдора Конюхова к познанию мира и к познанию себя (а можно ли возлюбить ближнего, как самого себя и Бога "всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим", себя не зная?) через противостояние природным стихиям. "Шторм — вот школа смирения, вот где ты видишь, что ты бессилен, остаётся только уповать на Господа Бога". "Чтобы узнать правду о самих себе, нам нужно изолироваться ото всех вещей вокруг нас, с которыми мы себя легко отождествляем", — отмечал Фёдор Конюхов в своих книгах. Он получил художественное образование, давно и прочно признан в качестве художника и иконописца (в 1983 году принят в Союз художников СССР, с 2012 года — академик Российской академии художеств), является автором двух десятков изданных книг, с 2004 года состоит в Союзе писателей России. "Я отдал многие ночи штормам, я мёрз на пути к полюсу для того, чтобы именно так провести ту или иную линию на бумаге или холсте", но "ни картины, ни книги, которые я написал, настолько не приблизили меня к истине, как строительство часовни и одиночные плавания".

Александр Проханов однажды, используя известный образ Н.С. Лескова, назвал Фёдора Конюхова "очарованным странником" нашего века. В их беседе, опубликованной нашей газетой ("Завтра", 2012, №44) уже принявший к тому времени священнический сан отец Феодор признавался: "Как на войне, так и в море не бывает людей неверующих. А я в океане в одиночестве пробыл тысячи и тысячи дней. Только в одиночку мной пройдено в океане 380 тысяч миль! Я был и 508 дней, и 224 дня, и 180 дней в полном одиночестве, у меня шесть кругосветных одиночных плаваний, и в основном — нон-стоп. Получается, я дошёл до Луны и вернулся". "Вернулся" — ключевое здесь слово. Из всех своих экспедиций Фёдор Конюхов неизменно возвращался, усматривая в этом некий высший, божественный промысел о собственной судьбе. "Сколько планов и желаний! Надо стараться вернуться домой!" — записал он однажды в дневнике.

При этом никаких благостных иллюзий на свой счёт отец Феодор не питает.

"После каждой экспедиции я меняюсь. Каждая экспедиция: на Северный или Южный полюс, восхождение на Эверест или плавание в одиночку вокруг света — обновляет мой дух, но изнашивает моё тело". Впрочем, иллюзий на счёт человеческой природы — тем более: "Никогда не сообщай твоим друзьям того, о чём не должны знать твои враги". И ещё: "Мне грустно, печалят меня люди. Каждый занят собой и не знает, чего хотеть… Они завидуют соседу, у него не дом — королевский дворец; и они отнимают у соседа дворец и вселяются в него, но того, что искали, не находится и во дворце. Есть должность, которой люди домогаются и пускаются в интриги. И вот она их, но и должность похожа на необжитый дом; для того чтобы дом стал счастливым, мало роскоши, удобства, безделушек, которые люди могут вместить в нём, считая его своим. Да и что значит "своим"? Ничего, коль скоро они однажды умрут. Поэтому я и смотрю на людей в безмолвии моей любви. Поэтому я и ушёл в океан, затворился в молчании и наблюдаю издали за людьми, я хочу понять их; но, когда вернусь из этого плавания, поймут ли они меня?"

Познание — это и есть понимание, оно не абстрактно, "вообще", а конкретно, "здесь и сейчас". Как нехватка кислорода на горных вершинах и в стратосфере. Как девятибалльный шторм в океане. Как сорокаградусные морозы в Арктике и Антарктике. Как 350-килограммовый груз на волокуше во время лыжного перехода к Южному полюсу. Или как строительство храма "с нуля". "Надо православно жить, а не просто православно говорить или писать. Православно думать легко, но для того, чтобы православно жить, необходим труд".

Труд истинной любви к Богу, к людям и к самому себе. "Истина может быть только для тебя одного. Конечно, можно её навязать ещё кому-то. Но это уже не будет истина. Потому что ты забрал у него свободу выбора". Не правда ли, в этих словах есть нечто, касающееся тайны свободной человеческой воли в целом и входящее в резонанс с ней?

Да, Фёдор Конюхов — путешественник и странник, соединяющий физические пространства с духовными, физическое время с духовным. Достижение и постижение им такого единства — истина только для него самого, ни для кого другого. Но явленная через него сама возможность такого достижения и постижения — бесценна для всех нас.

Владимир Винников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи о Фёдоре Конюхове:

1. Статус и достижения:

- С конца XX века считается "путешественником номер один" в мире

- Достиг практически всех экстремальных точек планеты, кроме космоса и Марианской впадины

- Совершил множество уникальных путешествий, включая кругосветные плавания и восхождения на Эверест

2. Духовный путь:

- Является священником РПЦ МП (с 2010 года, протоиерей с 2016)

- Познание мира через любовь, а не только через разум

- Использует экстремальные путешествия как путь к самопознанию и смирению

3. Творческая деятельность:

- Признанный художник и иконописец

- Член Союза художников СССР (с 1983)

- Академик Российской академии художеств

- Автор около 20 книг

- Член Союза писателей России (с 2004)

4. Философские взгляды:

- Считает, что истинное познание приходит через одиночество и изоляцию

- Подчеркивает важность православной жизни через практику, а не только через слова

- Верит в индивидуальный путь к истине и важность свободы выбора

5. Жизненный опыт:

- Провёл тысячи дней в одиночных плаваниях

- Преодолел около 380 тысяч миль в океане

- Совершил шесть кругосветных одиночных плаваний

- После каждой экспедиции отмечает духовные изменения в себе

Вывод:

Статья представляет Фёдора Конюхова как уникальную личность, соединившую в себе физические достижения путешественника с глубокой духовностью православного священника. Его жизненный путь демонстрирует возможность гармоничного сочетания активной деятельности с духовным развитием. Конюхов показан как человек, который через экстремальные путешествия и испытания пришёл к глубокому пониманию человеческой природы и важности индивидуального пути к истине. Его опыт и философские размышления представляют ценность не только как личные достижения, но и как пример возможностей человеческого духа и воли.