«На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его.

Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его и не нашла его.

Встретили меня стражи, обходящие город: «не видали ли вы того, которого любит душа моя?»

Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него, и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей» (Песн. 3:1-4).

Нет покоя человеку, пока он не найдет того, кого любит. Как мало в мире людей, которые могли бы приписать эти слова к себе, ищущему Господа.

Прямое отношение к тайне нашего сердца имеет красивейшее евангельское повествование о том, как успокаивается сердце Марии, когда она находит Иисуса.

Мечется сердце Марии Магдалины и душа ее растерзана.

«Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его» (Ин. 20:13).

Так и бродила бы она по улицам Иерусалима, если бы не нашла Господа.

Такими являются все люди, которые любят Господа, тоскуют без Него, настырно ищут Его, и хотят с Ним соединиться.

Силуан Афонский, которого бесы искушали долгими годами, говорил: «Любит душа тебя, Господи. И даже если я спущусь в тесный и смрадный ад, не перестану молиться». Он говорит, что не сможет душа успокоиться, пока не будет принята Господом в полное общение Его.

«Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе». Так взывает к Богу Августин блаженный. В каждом человеке, как говорил блаженный Августин, бьется сердце, не имеющее покоя.

Может быть, когда-то и у нас будет такая жажда Господа.

Кроме внешнего, очень нужного, благочестия – когда мы в храм ходим вовремя, правильно крестимся, поем, постимся, есть какая-то тайна нашего сердца…

Вечно мы ищем радости где-то в стороне, покоя где-то в другом месте. И не находим. Подарите мне всю Вселенную, но не подарите мне покоя. Глупый человек, вся жизнь может пройти, а он все еще что-то ищет, но не в Иисусе.

Только тогда успокаивается сердце, когда Мария находит Иисуса…

От всей души желаю вам иметь глубокую сердечную рану – любовь к Иисусу Христу. Рана эта не успокоится, не утолится до тех пор, пока Господь не заберет человека в вечный покой свой.

Да вразумит нас Господь Иисус Христос находить покой в Нем, находить радость в Нем.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Человек не находит покоя, пока не обретёт того, кого любит (на примере цитаты из Песни Песней)

2. Истинное успокоение сердца возможно только при обретении Господа (пример Марии Магдалины)

3. Искренне любящие Господа постоянно ищут единения с Ним (пример Силуана Афонского)

4. Каждое человеческое сердце создано для Бога и не находит покоя без Него (мысль Августина Блаженного)

5. Внешнее благочестие (посещение храма, посты) важно, но глубже лежит тайна сердечных отношений с Богом

6. Люди часто ищут покой и радость не там, где следует, пренебрегая поиском Христа

Вывод:

Статья раскрывает глубокую духовную истину о том, что подлинный душевный покой возможен только в единении с Богом. Все остальные поиски радости и умиротворения тщетны, так как душа человека изначально создана для общения с Творцом. Автор призывает читателей к осознанному поиску личных отношений с Христом, которые выходят за рамки формального соблюдения религиозных обрядов и представляют собой глубокое сердечное стремление к Богу.

Дополнительный вывод:

Данная духовная истина находит подтверждение в опыте святых и подвижников разных традиций. Преподобный Серафим Саровский учил, что молитва является не конечной целью, а средством достижения единения с Богом. Когда это единение достигнуто, и Господь наполняет душу Своим присутствием, сама потребность в молитве как в средстве поиска отпадает, ибо цель уже достигнута.

Схожий опыт мы видим в жизни Рамакришны, чья неутолимая жажда божественного присутствия выражалась в страстном стремлении к встрече с Божественной Матерью. Его страдания прекратились только после обретения постоянного единения с ней. Эти примеры показывают универсальность человеческого опыта богоискательства, когда поиск Божественного становится единственной и всепоглощающей целью жизни.

Однако важно отметить, что такая интенсивная духовная жажда проявляется не у всех людей. Большинство довольствуется мирскими удовольствиями и временными утешениями, которые создают иллюзию полноты жизни. Эти преходящие радости, хотя и не способны утолить глубинную духовную жажду, всё же остаются более доступными и понятными для большинства людей. Как правило, только осознав иллюзорность и непостоянство мирского счастья, человек обращается к поиску истинного, вечного блаженства в единении с Богом.

Таким образом, путь к Богу часто начинается с разочарования в способности мира дать непреходящее счастье, и только тогда духовный поиск становится единственным истинным стремлением души.