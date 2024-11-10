Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Наш канал в телеграм https://t.me/reality_yoga_ru

присоединяйтесь;)

О том как начать обучение Крия йоге здесь – https://reality-yoga.ru/obychenie/

Много другой важной информации о жизни и счастье на сайте http://reality-yoga.ru/

Узнать о том, как поддержать данный проект можно здесь http://reality-yoga.ru/podderzhite-proekt/

Комментарий редакции

Основные тезисы из этой лекции Парамахансы Йогананды о духовной семье и божественной любви:

1. О духовном родстве:

- Истинная семья – это те, кто любит Бога

- Настоящие отец и мать – это Бог

- Духовное родство важнее кровного

- В духовной семье нет разделения по религиям

2. О божественной любви:

- Бог приходит к нам через родственников, чтобы испытать нас

- Бог приходит как друг, чтобы дать нам себя

- Любовь и дружба могут быть восприняты только как дар

- У Бога есть всё, кроме нашей любви, которую мы должны дать добровольно

3. О предназначении человека:

- Бог создал людей со свободой выбора

- Главная цель – любить Бога больше его даров

- Важно развивать равновесие между разумом и чувствами

- Необходимо любить людей безусловно, сохраняя мудрость

4. О проявлении Бога в мире:

- Бог проявляется через красоту природы (розы, птицы)

- В мужчинах Бог больше проявляет разум, в женщинах – чувства

- Совершенство достигается через баланс разума и чувств

- Божественное присутствие можно найти во всём творении

Вывод:

Основная идея лекции заключается в том, что истинная духовная жизнь основана на безусловной любви к Богу и всем его созданиям. Йогананда подчеркивает важность выхода за пределы формальных религиозных различий и кровного родства для создания универсальной духовной семьи. Он учит, что главное предназначение человека – это осознанный выбор любить Бога превыше всего, развивая при этом гармоничный баланс между разумом и чувствами. Особое внимание уделяется концепции свободной воли и важности бескорыстной любви как пути к божественному осознанию.