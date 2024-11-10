Надo cказать пpaвду, в Роccии в нaше вpeмя очeнь peдко мoжно вcтpeтить довoльного чeловека
Надo cказать пpaвду, в Роccии в нaше вpeмя очeнь peдко мoжно вcтpeтить довoльного чeловека (кoнечно, я paзумею иcключительно культypный клаcc, тaк кaк некyльтурным людям нeт вpeмени быть недoвольными).
Кого ни поcлyшаешь, вcе на что-то негодуют, жалуютcя, вопиют. Один говорит, что cлишком мало cвобод дают, другой, что cлишком много; один ропщет на то, что влаcть бeздейcтвует, другой — на то, что влаcть череcчyp доcтаточно дeйcтвует; одни находят, что глупоcть наc одолела, дpyгие — что cлишком мы умны cтали; третьи, наконец, учаcтвуют вo вcех пакоcтях и, хохоча, приговаривают: ну где тaкое безобpaзие видано?!
Даже раcхитители казенного имyщеcтва — и те нeдовольны, что cкоро нечего раcхищать будет.
Михаил Евграфович Cалтыков-Щедpин, 1880 год
Есть довольные.
,–,Privet,–,
~~~ REALII Руси ~~
_ Социальная НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ,
Коррупция,ВОРовство,КУМовство,
Разбазаривание НАЦИОНАЛЬНЫХ богатств,
Криминалитет,ОРДЫ “бешенцев”,
* и МАССА иного – чем Страна РАЗРУШАЕТСЯ!
* но властью ВСЁ ЭТО – ЗАМАЛЧИВАЕТся…
_ Между Народом и властью – НЕДОВЕРИЕ!
Отчётливо ВИДНО – ДЕФИЦИТ доверия…
власть взяла СЕБЕ на “вооружение” -
ЛОЖЬ – РЕЛИГИОЗНОЕ “окормление”…
* религия поРАБощает – в чём НЕТ сомнения!
* Посредством религии – ведут О`БОЛВАН`ИВАНИЕ!
_ Страна – КОРРУПЦИНИЗИРУЕТСЯ…
Страна – БАНДИТИЗИРУЕТСЯ…
Страна – НАРКОТИЗИРУЕТСЯ…
Страна _ О`БАРАН`ИВАЕТСЯ…
* и ВСЁ “ЭТО” – властью КУРИРУЕТся… :-(
* Страна ИЗНУТРИ – ДЕстабилизируется!
_ Нужно Начинать – Процесс ВОЗРОЖДЕНИЯ Страны!
А нынешние РАЗНОМАСТНЫЕ КЛАНы – Стране НЕ нужны!
НЫНЕШНИЕ политиканы – Должны быть от власти – ОТСТРАНЕНЫ!
—ВедЬ “ИМИ” – ведётся РАЗВАЛ страны!
* Коррупционеры – НА ЗОНЫ – ДОЛЖНЫ быть ОТПРАВЛЕНЫ!
* Честные Люди – во власти быть должны!
_ В чём НУЖДАЕТСЯ Страна – а в том,ЧТОБЫ:
Власть Русским – ДОЛЖНА быть Возвращена!
Только В ЭТОМ случае Страна – Будет Спасена!
* ВСЕ проблемы Страны – Будут рЕШЕНЫ!
* Русские Должны быть – ВО власть ВОЗВРАЩЕНЫ!!!
………………………………(50-71)
- Ваши Мнения…Господа-Товарищи…
- И,пож-ста…БУДЬте Адекватны,ми…Словами Аккуратн,ми…
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- Валерий Бондарик.
- Эдмонтон. Канада. 10-11-24
Валера ! Ты сто раз это сказал, но сам не ответил свой вариант – КТО ЭТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ? Сегодня.
“В чём НУЖДАЕТСЯ Страна – а в том,ЧТОБЫ:
Власть Русским – ДОЛЖНА быть Возвращена!
Только В ЭТОМ случае Страна – Будет Спасена!
* ВСЕ проблемы Страны – Будут рЕШЕНЫ!
* Русские Должны быть – ВО власть ВОЗВРАЩЕНЫ!!!
………………………………(50-71)”
- Твоё.
А вот в ком нуждается страна! В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию.Сталевар,шахтёр выходит на пенсию в 50 лет,”мусор”в 45,сталевару,шахтёру вышедшему на пенсию даже деревянный макинтош безплатно не дадут,а мусору квартиру в подарок.https://www.youtube.com/watch?v=ndaTPfytuCc&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BFGapon нужно только одно слово изменить “советский”на “российский”.
Не все мрази. Знаю, что говорю.
Конечно не все,но остаться нормальным в их “мире” могут далеко не все,большинство скурвляются.Тоже знаю о чём говорю. Однако я про готовящийся закон и про приоритеты полезности в РФ.
Я вот что заметил уважаемый Бондарик.
Чем больше в нашей стране подвижек (если не обсуждать СВО) в сторону реальной независимости (посадки коррупционеров,предателей,борьба с нелегальной и полулегальной миграцией, импортозамещение, рост зарплат (пока правда не столь существенный как хотелось бы) … То Вы все громче начинаете “визжать” об этих, пока еще нерешенных проблемах.
Выключи телевизор.
Или это, ведь не актуально. Найдите современника масштаба Щедрина и публикуйте его. Вы бы ещё Луку Мудищева затащили сюда.